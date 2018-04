Nejlepší tenis to ještě nebyl. Ale udělala jsem dost práce, řekla Plíšková

Dlouhých devět měsíců čekala na turnajový triumf. Naposledy Karolína Plíšková slavila loni na trávě v Eastburne. Desátou trofej na okruhu WTA přidala ve stuttgartské hale, kterou si na dva týdny podmanila.

„Zápas s Angie (Angelique Kerberovou) ve Fed Cupu mi dodal sebevědomí. Prohra s Julií (Görgesovou) zase ukázala, že nic nebude snadné a musím stále zůstat připravená,“ ohlížela se Plíšková.

Ve Stuttgartu nejdříve slavila postup českých tenistek do finále týmové soutěže, o týden později se těšila z individuálního úspěchu. Během devíti dnů odehrála sedm náročných duelů, prohrála pouze jediný. „Cítím se nyní extrémně unavená. Byly to opravdu náročné dny,“ přidala po finálovém vítězství nad Američankou Coco Vandewegheovou 7:6 a 6:4.

„Zápasy s Coco jsou vždy velmi podobné. Je tu tie-break a vždy jeden brejk v každém setu. Je to opravdu těžké, musíte být především psychicky připravený,“ popisovala na tiskové konferenci Plíšková.



O čem ještě mluvila?

O průběhu finálového zápasu. „Musíte být připravená na každý míček, s ní je opravdu možné všechno. Udělá několik chyb, ale zase předvede neuvěřitelné údery. Začala skvěle, okamžitě mi vzala podání. Naopak já jsem se do zápasu dostávala pomaleji. Naštěstí se to povedlo, čekala jsem na příležitosti a to se vyplatilo.“

O prvním letošním titulu. „Udělali jsme obrovský kus práce v posledních týdnech. Nemyslím si, že bych tu odehrála nejlepší tenis. Naopak jsem to zvládla psychicky. Zůstávala jsem v hlavě v pohodě, což byl klíč k vítězství. Byla jsem zdravě motivovaná a chtěla vyhrát.“

O řidičském průkazu a výhernímu autu. „Udělat si řidičský průkaz je pro mě nyní velká motivace (Plíšková za vítězství v turnaji dostala od titularního sponzora Porsche 711 Boxter GTS v červené barvě). Jenže s harmonogramem, který máme je to velmi těžké. Plánovala jsem to už loni, ale nevyšlo to, tak snad letos. Do příštího turnaje ve Stuttgartu to snad stihnu (směje se).“

O dobrém startu do antukové sezony. „Určitě je to dobrý start. Věřím, že můžu připsat ještě plno dalších vítězství na antuce (Plíšková bude na Roland Garros obhajovat loňskou účast v semifinále).“

O turnaji v Praze a prvním kole proti sestře Kristýně. „V hlavě to mám už od soboty. Je to pomalu jediná věc, na kterou myslím. Je to v Praze, domácí turnaj. Ale díky bohu, že to není grandslam. Určitě přijdou stovky diváků a naše hra bude špatná. Protože vždycky, když proti sobě nastoupíme, je to špatné. Velmi dobře se známe, jsou to obrovské nervy, tlak. A já opravdu nechci porazit svoji sestru. Uvidíme, připravím se na to a v úterý začínáme.“