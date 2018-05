Žádná hitparáda? Plíšková vítězí i tak. A vyhlíží šlágr: Šarapka je strop

Nic lehkého nečekala. A odhad se jí naplnil. Šafářová byla ve druhém českém derby na Roland Garros 2018 set a půl lepší. První sadu získala, nasazenou šestku přehrávala.

„Je vidět, že se tu Lucka cítí dobře,“ uznala Plíšková. „Líp servírovala, byla agresivnější. Ale pak jsem si tam vybojovala jeden game a ona udělala chyby, které do té doby nedělala.“

Šlo znát, že se Šafářová vrací po delší pauze. „Vítězství fyzičky? Trochu jo,“ souhlasila Plíšková. „Byl to ode mě trošku lepší výkon než v prvním kole, ale pořád je to takové upracované. Žádná hitparáda.“

Kdo by zapátral v archivech, najde takřka totožná hodnocení i po jejích tiskových konferencích v roce 2017. Zopakovat výsledek by se jí jistě líbilo. Ale cesta je tak náročná, jak jen to na oranžovém povrchu pařížských kurtů jde.

„Soupeřky jsou o hodně těžší. A kvalitnější,“ povídá. „Už Báru Krejčíkovou beru na antuce jako nepříjemnou, zvlášť když si prošla kvalifikací. A teď budu muset přidat, zahrát o dost líp než loni. Čeká mě Šarapka – na třetí kolo strop.“

Na Šafářovou totiž naváže ruská superstar. Už to, že je nasazenou číslo 28, je na třetí kolo nepřízeň pavouka. Nemluvě o tom, že Šarapovová by byla patrně mnohem výše, pokud by nemusela absolvovat svůj nelehký návrat po trestu za doping.

Žehrat na los ovšem Plíšková nehodlá.

„Tak to je, jednou ho mám blbý já, podruhé zase ostatní,“ mávne rukou. „Pořád mám hru, s níž takové můžu porazit. Proti Šarapce je to pro mě obrovská výzva. Kromě Fed Cupu, kdy jsem byla vykulená, jsme spolu nehrály. Od té doby se udála spousta věcí. Takový zápas na grandslam patří.“

Tohle bude v sobotu hit: bývalá světová jednička proti velké šampionce. Každá nabídne svá esa – a u Plíškové by to mohlo platit doslovně.

„Doufám, že servis bude rozhodující. Na to budu sázet. Mám ho lepší než ona, jen musí fungovat,“ říká. „Bude to na mě pálit, má tlak z returnů – ale na druhou stranu se dá brejknout. Protože ona to buď zabije, nebo zkazí. Musím být připravená. Každá šance bude vzácná.“

A pokud by přes vzácné příležitosti došla k další výhře, už by to vzhledem k proslulosti protivnice „hitparáda“ rozhodně byla.