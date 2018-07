Pět minut na kurt a vaří jí máma. Tak „Muška“ letí vstříc finále

Těch má při zápasech na tribunách hodně a přiznává, jak jí pomáhá povzbuzování. „Bylo to úplně super, dodává mi to energii,“ rozplývala se včera po vítězném čtvrtfinále, kdy během necelé hodiny rozprášila šestnáctiletou Polku Maju Chwalinskou. „A teď to bude asi ještě bouřlivější, už mi psalo pár lidí, kteří přes týden nemohli přijít kvůli práci, že se na semifinále chystají,“ těší se.

Muchová letos prožívá dobrý rok, na žebříčku je na 218. místě, zahrála si kvalifikaci ve Wimbledonu a trpělivě se dere vzhůru. Navíc v Olomouci zažívá speciální péči, její rodina bydlí nedaleko tenisového areálu. „Na zápasy chodím z domu pěšky a doma mi vaří máma. Je to trochu zvláštní,“ směje se.

Nejspíš i díky domácímu servisu se jí na ITS Cupu tradičně daří. Během čtyř účastí třikrát postoupila do čtvrtfinále a letos poprvé ještě dál. Pro organizátory už je jedinou nadějí na českou vítězku. „Nevnímám to jako tlak. Je jedno, jestli jsem tu jediná Češka, nebo bychom tu byly tři. Jsem v pohodě,“ hlásí mladá tenistka.

Na tribuně nemůže chybět její táta a fotbalový trenér Josef Mucha. Navzájem se podporují, ačkoliv Karolína ke kopání do míče vřelý vztah nemá. Raději je pálí raketou přes síť. „Taťku podporuju podle toho, kde trénuje, ale že bych fotbal sledovala, to ne. Ten český mě nebaví, podívám se tak na El Clásico nebo teď na mistrovství světa. A občas tátu podpořím na zápase,“ přiznává.

Dnes ji však atmosféra podobná té fotbalové požene na plném centrkurtu do finále (neděle, 10.30). Anebo ještě dál? Vyhrát by bylo super, ale jsem v semifinále. Ještě chybí pár krůčků,“ drží se při zemi.