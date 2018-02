Karlovarsko se na semifinále poháru naladilo výhrou nad Benátkami

Všechny první čtyři celky si to nyní o víkendu, v extraligové pauze, rozdají ve Svitavách o vítězství v Českém poháru. Karlovarsko hraje semifinále s Českými Budějovicemi.



„Jsme spokojeni za výhru, teď máme čas se připravit na pohár a uvidíme v semifinále proti Budějovicím,“ přiznal po utkání s Benátkami karlovarský kapitán Ondřej Hudeček.

Podruhé za sebou hráli domácí utkání v jiném čase, než jsou zvyklí, minule dříve, s Benátkami o hodinu později. Na návštěvu to nemá vliv, nyní přišlo 662 diváků, krásný průměr.

„Povinné vítězství za tři body, za to jsme moc rádi. Moc děkujeme divákům, kteří nás přišli podpořit po hokeji,“ říká trenér Jiří Novák.

Po setech 25:16, 25:16 a 25:18 si Karlovarsko bez problémů připisuje povinné tři body. „Karlovarsko bylo jasně lepší na všech postech. V každém setu jsme se dostali na 16 bodů, měli jsme problém si přijmout, měli jsme problém proti vysoké obraně odútočit, když už jsme měli pár čaplých bodovek, tak jsme byli měkcí, nedůrazní. Rozhodně to nestačilo na zisk bodů v zápase nebo zisk setu,“ posteskl si kapitán Benátek Martin Ticháček. Trenér středočechů Pavel Třešňák si postěžoval na mimovolejbalové vlivy.

„Karlovarsko je na tom samozřejmě výkonnostně líp než my, to bylo vidět na hřišti, jenom škoda, že se rozhodčí musejí zviditelnit, jinak by ten zápas byl daleko atraktivnější pro diváky, kdyby pískali rovinu.“