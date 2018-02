Šéf Karlovarska před final four Českého poháru: Rozhodne tým

Nejvyšší soutěž volejbalistů letos slibuje mimořádně atraktivní vyvrcholení, čtyři nejlepší týmy jsou dvě kola před koncem dlouhodobé části srovnány v tabulce ve čtyřech bodech. O víkendu navíc změří síly ve final four Českého poháru. „Loni jsme brali stříbro, letos to bude zase těžké, budeme se snažit uspět,“ ujistil předseda VK ČEZ Karlovarsko Jakub Novotný, jehož klub má za sebou velice náročné týdny.

V pohárové Evropě jste letos skončili v osmifinále Challenge Cupu, ačkoli jste proti švýcarskému týmu Näfels byli favoritem. Co bylo příčinou vašeho vyřazení?

Myslím, že jsme nezvládli první zápas doma, speciálně pak první set, kdy jsme vedli o pět bodů. To pak ovlivnilo celý dvojzápas. Evropský pohár je vždy velice těžký v tom, že venku se moc nevyhrává. Přesto jsme spokojeni s tím, že jsme hráli opět dvě kola, což byl cíl.

Český pohár Semifinále hostí o víkendu Svitavy

Kde a kdy: Sportovní hala Svitavy, ve dnech 25. a 26. února

První semifinále: VK ČEZ Karlovarsko - VK Jihostroj České Budějovice (hraje se od 18.00 hodin) Vzájemný zápas v extralize: České Budějovice – Karlovarsko 2:3 (odehráno 11. prosince 2017)

Druhé semifinále: Liberec – Kladno (hraje se od 15.00 hodin) Finále se hraje v pondělí 26. února od 19.00 hodin, živě ho vysílá ČT sport.

Přesto bylo vyřazení od Švýcarů určitě překvapením pro všechny. I podle trenéra Jiřího Nováka byli hratelným soupeřem.

Po sportovní stránce je to o tom prvním zápasu. To jsem byl rozladěný, byl to snad náš nejhorší zápas doma. V jejich hale to už bylo velmi těžké, kluci bojovali, ale jak jsem zmínil, v evropských soutěžích není lehkých soupeřů. Kdybychom postoupili, letěli bychom do Ruska, a to by byl problém, to nezakrývám.

Míníte tím problém s financemi?

Museli bychom řešit nákladný výdaj v řádech stovek tisíc korun, který jsme měli pokrytý jen částečně. Asi bychom to vyřešili jako vždy, ale problém je ten, že pokud nemáte navíc soukromé partnery, tak se musíte v těchto výjimečných výdajích spoléhat na veřejné instituce. A jak dobře víme, tak veřejné instituce chtějí dávat až na světlé výjimky peníze hlavně na mládež.

To je vcelku pochopitelné, mládež si sama nevydělává, nezajímá moc ani diváky...

...proti mládeži nic nemám, my ji máme také početnou, hrajeme soutěže žáků, kadetů a juniorů a máme spoustu dětí v projektu Barevný minivolejbal. Ročně proinvestujeme skoro milion korun na mládež za trenéry, haly, cestování, vybavení a rozhodčí. Ale pouze o mládeži to být nemůže a nesmí.

Proč tedy?

Také sportovní vzory jsou velmi důležité. Jinak to nebude fungovat a lidi budou odcházet. Je to tak pořád dokola. Jednoduše řečeno, každý rok s kolegou stojíme před dilematem, jestli hrát sice prestižní, ale velmi nákladnou evropskou soutěž a riskovat ekonomické problémy, anebo ne.

Teď už bojujete jen na dvou frontách, budete tedy na extraligu a domácí pohár připraveni lépe?

Dobrá otázka, ta je ale spíš na trenéra. Měl by vědět, jak družstvo připravit co nejlépe, cíle zná. Když kluky vidím, tak myslím, že ano, že budou připraveni lépe. Nedřou se přeci celou sezonu jen tak pro nic za nic.

Extraliga se významně rozdělila, takzvaná silná čtyřka má už patnáctibodový náskok na ostatní. Čím si to vysvětlujete?

Silná čtyřka má jasné ambice a má možnosti ty ambice naplnit. Jak finance, tak know how. I v té silné čtyřce jsou rozdíly, ale samozřejmě ten odskok od dalších je znát. Na druhou stranu nepodceňoval bych Brno, Příbram ani Ostravu. Budou velmi nebezpeční, znám ty hráče a vím, že zadarmo nic nedají. Klidně může dojít k překvapení.

Blíží se závěr základní části nejvyšší části soutěže. Nakolik je pro váš klub důležité skončit v tabulce dlouhodobé fáze před největšími konkurenty?

To nevím. Dřív jsem to opravdu hodně sledoval, teď na to nemám moc času. Ani nevím, s kým by teoreticky mé družstvo mělo nebo chtělo hrát. Je tam předkolo play-off a pak čtvrtfinále, je to tak vyrovnané, že to bude těžké s každým. Papírově by samozřejmě Kladno s Konečným proti Dukle se Štokrem mělo být jasné finále ligy. Kdo jiní než oni? To jsou největší hvězdy a favoriti. Ale realita je někdy jiná, uvidíme.

Jak tedy bude vypadat příprava do konce základní části?

Teď se koná final four Českého poháru. Nás moc těší, že jsme se tam počtvrté za sebou dostali. Je to znamení, že to děláme dobře. Loni jsme brali stříbro, letos to bude zase těžké. Hrajeme s ligovým mistrem Českými Budějovicemi, budeme se snažit uspět. Víme a neskrýváme, že Budějovice, Kladno a Liberec jsou velmi silní. Jsme ale trpěliví, kluci pracují tvrdě na tréninku. Po poháru už přijdou myšlenky jen na play off. Jak říká kolega Brom, co u nás trénoval: Kdo nejlíp vyladí, vyhraje. A rozhodovat bude tým.