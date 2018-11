Karlovarsko vládne extralize, teď ho čeká test v Lize mistrů

„Teď se připravujeme na Zlín a teprve potom přepneme na Ligu mistrů,“ ujišťoval před sobotním extraligovým duelem trenér VK ČEZ Karlovarsko Jiří Novák.

A tak se i stalo, ač kouč pozměnil sestavu, třeba od začátku postavil na nahrávku druhého nahrávače Matyáše Džavoronoka. A i díky jeho příspěvku byl první set vcelku jasnou záležitostí. Přesný tvrdý servis slavil úspěch a za chvíli bylo hotovo 25:14.

„S výsledkem spokojenost, Zlín byl trochu oslabený, jelikož přijel bez dvou smečařů,“ přiznal karlovarský kapitán Ondřej Hudeček.

Menší komplikací byl pouze průběh druhého setu. Zlín byl ve vedení, místy o dva body, ale v koncovce domácí srovnali i díky zbytečným chybám hostů při rozehrávce. Karlovarsko získalo potřebné rozhodující body v samotném závěru, kdy velmi dobře podával jak Vašina, tak Zmrhal a vyhráli 25:23.

„Na úroveň soupeře jsme se dokázali dostat pouze v druhém setu. Jinak jsme nedokázali zareagovat na soupeřovo podání již od prvního setu, pak jsme se trochu aklimatizovali, ale nicméně jsou domácí silnější ve všech činnostech,“ uznal zlínský kapitán Michal Čechmánek, bratr bývalého reprezentačního hokejového gólmana Romana.

„Domácí byli dominantní hned od začátku, stačili jsme jejich tempu jen ve druhém setu, kdy jsme v koncovce udělali tři elementární chyby, kdy jsme nezvládli přehazovaný balón prsty a podle mě to nás stálo alespoň částečný úspěch v druhém setu,“ přidal trenér Zlína Roman Macek.

Zdálo se, že tahanice o každý bod bude pokračovat i ve třetím setu, ale to vydrželo pouze do stavu 10:10. Opět začal vycházet tvrdý servis, se kterým si hosté nevěděli moc rady. Jejich přihrávka tak byla nepřesná a tím pádem i následný útok nebyl tak silný, aby domácí ohrozil. Karlovarsku se navíc dařilo na bloku a hostující útočníci to neměli vůbec jednoduché. Třetí sada skončila 25:16 a tím i celý zápas.

„Do stavu 10:10 se hrál i z naší strany dobrý volejbal, ale pak po účinném servisu domácích se naše hra úplně zbortila,“ posteskl si zlínský kouč Macek.

Při vší úctě ale karlovarský kapitán Ondřej Hudeček ví, že v Lize mistrů to bude úplně jiný level. „Další zápas, který hrajeme ve středu v Polsku, si musíme dát pozor, protože to bude určitě jiný volejbal.“

A tak mohl, díky jednoznačnému průběhu, v extralize trenér Jiří Novák vyzkoušet všechny hráče z lavičky. Třeba mladší hráči jako Džavoronok, Vašina, Patočka a další se úlohy zhostili velmi dobře. „Průběh zápasu umožnil vystřídat všechny kluky ze střídačky,“ uznal Novák.

Není třeba připomínat, že výteční karlovarští diváci se znovu velmi dobře bavili. „Musím opět poděkovat senzačním divákům,“ přidal trenér Jiří Novák.

Odměnou fanouškům i hráčům a celému klubu bude účast v Lize mistrů. Po středečním duelu v Polsku s Zaksa Kedzierzyn-Kozle se půjde na volejbalovou show do KV Areny poprvé ve středu 19. prosince, přijede italský Cucine Lube Civitanova.