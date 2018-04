Trenér Karlovarska Novák: Počítám s tím, že druhý zápas bude jiný

Úterní výhry 3:0 na hřišti obhájců titulu dosáhl tým Karlovarska po jednom z nejlepších výkonů v sezoně. Čtvrtý celek základní části nasbíral v utkání osm es a dvanáct bodových bloků.

„Musíme ale pořád řešit soupeře a v závislosti na tom řešíme naši hru,“ pokračoval kouč Novák. „A pak nám každý dílčí zápas potvrdí, jestli jsme to udělali dobře, nebo ne. Sedmdesát pět procent výkonu je v hlavě. Kluci teď prodávají to, co natrénovali, ale k tomu musí jet i hlava. A ta jede, když se daří.“

VK ČEZ Karlovarsko v nejvyrovnanější čtvrtfinálové sérii vyřadilo Brno až po pěti zápasech.

„Karlovarsko nám bylo soupeřem v semifinále i loni, ale letos má daleko lépe poskládaný tým, jehož jádro tvoří velmi zkušení hráči. Karlovy Vary jsou žhavým kandidátem na titul,“ věděl už před semifinálovou sérií českobudějovický trenér René Dvořák.

Jihočeským obhájcům mistrovského titulu se úvodní dva sety prvního utkání proti Karlovarsku vůbec nepovedly, nejlepší celek základní části v nich uhrál jen 17 a 16 bodů. V třetí sadě dlouho držel budějovické naděje mladý univerzál Šotola, ale v koncovce si hosté díky Rejlkovu esu vypracovali dvoubodový náskok a druhý mečbol proměnil zkušený smečař Hudeček.

Je tu ale i varování. Také loni Karlovarsko nad Českými Budějovicemi první semifinálový zápas vyhrálo ve třech setech, tehdy k němu ovšem Západočeši nastoupili doma. Nakonec se však z postupu po výsledku 4:2 na utkání radoval Jihostroj.

„Hodně nám pomohla čtvrtfinálová série s Brnem, protože Brno bylo velmi vyrovnaným soupeřem. Herní týmová rozehranost je oproti té tréninkové opravdu jiná. Bylo to v náš prospěch,“ míní po prvním duelu série karlovarský univerzál Filip Rejlek.

Semifinálová série se přesouvá do Karlových Varů, druhý duel začíná dnes už v 16.30 hodin.

„Počítám, že tenhle zápas bude jiný, hlavně v tom, že Budějovice budou lepší než v prvním utkání,“ upozornil trenér Jiří Novák. „Z toho plyne, že musíme hrát ještě líp než v úterý. Věřím, že nám pomůže domácí prostředí a lidi nás poženou. Ale pořád klukům říkám: ,Hrajte v transu, ve svojí vlastní bublině.’ A pak to naše domácí prostředí bude příjemný bonus,“ dodává karlovarský trenér Jiří Novák.