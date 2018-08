Hudeček a kapitán? Tisícovka do kasy to vyřešila, směje se

Trenér Jiří Novák pracuje s devíti hráči a třemi vybranými juniory, kteří nahrazují trojici absentujících reprezentantů. Tucet volejbalistů pravidelně maká i na atletické dráze. „V atletice děláme hlavně intervaly, účelem je dostat tělo do pohybu, je to příprava na skákání, než přijdeme do haly,“ vyprávěl Hudeček. Pod střechou už hráči také trénují a brzy bude volejbalová příprava dominovat.

Atletické klání

Ještě předtím absolvují volejbalisté na atletickém stadionu menší soutěž. „Loni jsme si dali atletický sedmiboj a něco podobného nás čeká i příští týden, jen s výjimkou skoku do výšky, na stadionu teď chybí doskočiště,“ prozradil Hudeček. „Jinak je nálada skvělá, jsme bez zranění, máme jen nějaké malé bolístky. Každý je jen trochu nešťastný ze svých výkonů, protože k těm ideálním máme v téhle fázi pořád hodně daleko.“

A jak to bude před sezonou s případnou volbou kapitána týmu? „Řekli mi, že mám zaplatit tisícovku do píny (klubová kasa), takže tím je to asi vyřešené,“ má jasno stávající kapitán Ondřej Hudeček, který na jaře dovedl Karlovarsko k historickému titulu.