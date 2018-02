Volný týden volejbalistů Karlovarska. V sobotu je čekají Benátky

„Teď jsme trochu rádi, že už to není takový psychický ani fyzický nápor, když se ví, že zápas je až v sobotu a připravuje se na něj,“ přiznává libero Daniel Pfeffer.

Duel s Benátkami bude jako všechny předchozí s týmy ze spodní části tabulky, Karlovarsko musí vyhrát za tři body.

„Je dobré s těmito týmy, které jsou potencionálními soupeři do play off, vyhrávat a ukázat jim, že se s námi musí počítat a že tu pozici, kterou máme, nemáme jen tak zadarmo,“ vysvětluje Pfeffer.

„Může se zdát, že Benátky jsou na tom bodově i tabulkově hůře, ale zápas bude stejný jako předchozí. My si prostě nemůžeme dovolit s žádným soupeřem začít vlažně, podcenit to a čekat, že se soupeř porazí sám. Musíme nastolit tempo zápasu a udržet jej až do konce,“ doplňuje. A to se stalo o víkendu při posledním zápase v Ostravě. Karlovarsko sice vyhrálo 3:1, ale první set prohrálo.

„Vítězství se nerodilo lehce. Ostrava patří k týmům, které jsou doma hodně silné a není radno je podceňovat nebo s nimi začínat vlažně, což se nám přesně stalo,“ vzpomíná karlovarské libero a pokračuje: „Začátek jsme nepodchytili tak, jak jsme si řekli, byli jsme nekoncentrovaní, pramenily z toho chyby a samozřejmě tým jako Ostrava se toho chytne. My potom měli plné ruce práce, abychom zápas otočili a obrátili skóre na svoji stranu.“

To už bylo poté, co v týdnu předtím nejprve postoupili v Českém poháru po výhře nad Zlínem a v extralize po výhře nad Brnem. Ta následovala dva dny po konci letošní pouti evropským pohárem CEV se švýcarským Näfels. Dvojzápas se rozhodl už v úvodním duelu ve Varech.

„Zklamání to bylo, nepovedl se nám vůbec domácí zápas a u nich to bylo hodně těžké. Ale sezona je rychlá a není čas zabývat se tím, co bylo. Snažili jsme se rychle zapomenout a soustředit se na dvě soutěže, co zbyly - extraligu a Český pohár, a věnovat se jim na sto procent,“ říká Daniel Pfeffer.

V Českém poháru i extralize se jim od té doby daří. Teď je čeká další ligová výzva, v sobotu přijedou Benátky, v jejichž středu je nejvýraznější osobností Michal Sukuba, někdejší kapitán a do minulé sezony karlovarský hráč.

„Byl dlouhodobě zraněn s kolenem, a tak nevím, jestli proti nám nastoupí. Každopádně bych byl rád, kdyby ano, protože je to samozřejmě dlouholetý kamarád, rád jej uvidím a není nic lepšího, než si zahrát proti kamarádovi a trochu jej popíchnout a samozřejmě porazit. Je tam výraznou osobností, je výraznou osobností všude, jeho přítomnost na hřišti je znát, určitě pomůže svojí kvalitou. Pro Benátky je nepostradatelný,“ těší se karlovarské libero.

Zápas začíná až v 19 hodin, stejně jako před čtrnácti dny s Brnem, kdy se hrálo od 16 hodin. Obojí kvůli kolidujícímu hokejovému duelu WSM ligy ve vedlejší hale. Pro volejbalisty žádný problém.

„Rozcvičovací trénink a video příprava jsou později. Jinak to nepociťujeme,“ uvádí Pfeffer.

Další víkend následuje Final Four Českého poháru ve Svitavách. Karlovarsko v semifinále čekají České Budějovice. „Tady už se nedá vybírat, na koho bychom chtěli narazit, to už je vrcholná část poháru, kde už musíte porazit každého, pokud chcete do finále a třeba v něm i uspět. Nijak jsme to nekomentovali,“ říká libero.

Druhou semifinálovou dvojici tvoří Kladno s Libercem. „Kdyby konstelace byla taková, že bychom se ve finále sešli s Kladnem, což by bylo krásné, tak mu máme co vracet. Nejen z loňského finále poháru, ale i ligy. Letos se nám nepodařilo s nimi vyhrát, bylo by to na ostří nože,“ zasnil se Daniel Pfeffer.