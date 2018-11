Chceme se vrátit na vítěznou vlnu, hlásí volejbalisté Karlovarska

Od 28. března, kdy prohráli ve čtvrtfinále play off v Brně, nepoznali do pondělka v extralize porážku. Ta přišla v Příbrami. V podstatě šlo o druhou porážku v řadě, minulou středu nezvládli ani vstup do Ligy mistrů a v polském Kedzierzynu prohráli hladce 0:3.

„Na přípravu jsme měli pět dnů, ale podali jsme katastrofální výkon. Technicky jsme nebyli na úrovni, byli jsme míň odvážní než domácí. Můžeme být rádi za bod,“ nehledal alibi trenér Jiří Novák po zápase v Příbrami.

„Myslím si, že můžeme být rádi za jeden bod, protože jsme hráli katastrofálně, spoléhali jsme, že to nějak odsmečujeme, odpodáváme a ostatní činnosti, jako kdyby neexistovaly, takže nebyli jsme mentálně na úrovni zápasu,“ dodal.

Jedna epizoda tedy skončila, Karlovarsko není neporazitelné, ale všichni věří, že to nebude dlouho trvat.

Už v sobotu pokračuje extraliga a do Haly míčových sportů přijede VK Ostrava. Utkání o navázání nové vítězné extraligové šňůry začíná v 18 hodin.

Paradoxem duelu je fakt, že ve čtvrtfinále domácího poháru na sebe oba soupeři narazí znovu. Ostrava totiž ve třetím kole Českého poháru vyřadila Zlín. Minulou sezonu Karlovarsko doma Ostravu rozdrtilo 3:0 (13, 15, 20).