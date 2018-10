Volejbalové Karlovarsko má první body, poradilo si s urputnými Pražany

Tým Karlovarska se přitom sešel v kompletní sestavě teprve dva dny před startem extraligy, do té doby chyběl první nahrávač Daan van Haarlem, účastník mistrovství světa.

„Konečně jsme si mohli zatrénovat v plné sestavě, už se moc těšíme na ostrý start v Praze, jsme na něj připraveni,“ hlásil těsně před vstupem do sezony Ondřej Hudeček. „Máme tady spoustu kluků, kteří hráli za Prahu, díky tomu bude mít zápas ten správný náboj,“ tuší kapitán Karlovarska.

Se spoluhráči čelil v Praze na úvod extraligy urputnému soupeři a bouřlivému publiku. V prvních dvou setech si hosté vytvořili brzy náskok, který až do koncovky udržovali.

„Věděli jsme, že je musíme držet pořád pod sebou,“ pokračoval kouč Novák. „Dva sety to bylo dobré, ale na začátku třetího nám utekli a pak se to tahalo.“

Během utkání neměl trenér důvod zasahovat do sestavy, provedl jen několik taktických střídání. „I kluci z lavičky přinesli do zápasu to, co jsem od nich očekával,“ liboval si kouč extraligového šampiona.

Ve druhém kole extraligy se obhájci titulu představí už vlastnímu publiku. V sobotu 6. října nastoupí od 18.00 hodin v Hale míčových sportů proti českobudějovickému týmu.