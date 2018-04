Karlovarsko má titul na dosah. Třetí zápas jen tak nedáme, vzkazuje Kladno

Svěřenci kouče Jiřího Nováka už tady ve finále vyhráli. Kladno porazili vůbec poprvé v sezoně a pro domácí to tehdy znamenalo konec série osmi domácích výher po sobě. V neděli to dokázalo Karlovarsko podruhé. Znovu v tie-breaku, tentokrát s parádní otočkou z 0:2 na sety a za podpory 1397 diváků, tedy v kulisách doposud nejvyšší návštěvy v karlovarské míčovce.

„Co předvedli diváci, bylo fantastické. Věřím, že na to budeme dlouho vzpomínat,“ oddychl si po utkání kouč Jiří Novák. „Finále je dřina,“ poznamenal.

Do druhého duelu finálové série sice jeho tým výborně nastoupil, ale podle trenéra Karlovarska zřejmě zapomněl, že „samo se to nedohraje“ a v prvních dvou setech pak domácím v koncovkách chyběla agresivita. „Pak se to odblokovalo a kluci to zdárně dotáhli do vítězného konce, za což jim patří obrovský dík,“ dodává kouč Karlovarska.

Radost z výhry neskrýval ani kapitán Ondřej Hudeček. „Nerodila se vůbec jednoduše,“ vysvětloval pro server volejbalové federace. „Musím ale za kluky vyseknout poklonu fanouškům, jednak proto, kolik jich přišlo a jednak, jak nás hnali za každým bodem. Strašně jsme si to zkomplikovali v prvním setu, když jsme začali, jak jsme si řekli. Pak jsme dostali Kladno do hry, které si začalo věřit v té sestavě, co nastoupilo. Začali jsme ztrácet hlavu, vypadalo to na konec, ale naštěstí jsme to otočili,“ dodal.

Teď už je díky dvěma finálovým výhrám s týmem blízko vysněnému cíli. Dnes by další vítězství Karlovarska znamenalo konec finálové série, pohár pro mistra by zvedli nad hlavu volejbalisté čtvrtého týmu po základní části. „Třetí zápas jen tak nedáme,“ vzkázal už také kladenský kouč Milan Fortuník. Navázat bude chtít na první dva sety z posledního utkání, kdy jeho tým Karlovarsko přehrával. „Pak se rozjelo a my jsme nedokázali zareagovat,“ všímá si. To už teď nechce trenér Kladna dopustit.

Karlovarsko se za čtyři roky v extralize zatím vždy zastavilo v semifinále, dosavadní jízda letošním play off už beztak znamená pro klub zatím tu vůbec nejlepší sezonu, ale proč se s tím spokojit, když extraligové zlato je tak blízko. „Teď už si tím nezatěžujeme hlavu a nemyslíme na to, jestli můžeme vyhrát, nebo prohrát, to by byla záhuba,“ má jasno kapitán Karlovarska.

V klíčovém období sezony pomáhají mužstvu samozřejmě také rituály a zvlášť na tváři Ondřeje Hudečka je patrné, že hráči vsadili na tradiční pověru a po dobu vyřazovací fáze si neholí vousy. „Já jsem bohužel promeškal to, že jsem se na rozdíl od kluků neoholil těsně před play off, takže teď mi to roste jako opici,“ smál se. „Tenhle rituál držíme všichni, včetně vedení klubu. Ale já vypadám nejhůř.“

A ostatní rituály? „Během sérií vznikají různé okamžiky, kterými se bavíme pak i dál, jsou různé věci, které nás napadají a které drží dobrou náladu, ale to bych ze šatny nevynášel, jsou to interní rituály týmu,“ říká.