Karlovarští volejbalisté skončili čtvrtí, v play off si zahrají s Brnem

„Sezonu jsme po základní části ukončili na čtvrtém místě, teď se připravíme na play off a uvidíme, jak to dopadne,“ říká karlovarský kapitán Ondřej Hudeček.

Šlágr kola přilákal do karlovarské Haly míčových sportů bezmála tisícovku diváků. „Moc děkujeme fanouškům, v jakém hojném počtu nás přišli podpořit. Moc si toho vážíme,“ radoval se trenér Karlovarska Jiří Novák.

Diváci viděli napínavou bitvu jak v předešlých případech. Oba soupeři už potřetí za sebou předvedli pětisetovou bitvu a nakonec Jihostroj vrátil Západočechům těsnou porážku ze semifinále Českého poháru i prosincovou prohru v lize. Rozhodující sadu českobudějovický tým vyhrál 15:11.

„Disciplína na bloku nás stála minimálně vítězství v druhém setu. Dva sety výborně podáváme, ale na bloku jsme nebyli dostatečně agresivní a dostatečně přísní sami na sebe. Pak se to začalo trochu točit, ale já jsem rád, že jsme ve čtvrtém setu našli dostatek síly to zvrátit. Pak v pátém setu nás dvě nevynucené chyby stály vítězství,“ komentoval Novák průběh dramatické bitvy.

Kapitán Hudeček viděl stejný problém. „Škoda je porážky, myslím, že ještě ve druhém setu jsme byli lepší, ale naší nedisciplinovaností, hlavně na bloku, jsme v koncovce prohráli. Potom to začalo být nahoru dolů.“

Jihostroj první, VK ČEZ čtvrtý

Českobudějovičtí volejbalisté tak udrželi díky vítězství v hale Karlovarska první příčku a vyhráli základní část extraligy. Druhý za obhájci titulu zůstal Liberec a oba celky se soupeře dozví až po předkole. Ze třetího místa jde do play off Kladno. Šestou příčku, poslední pro přímý postup do čtvrtfinále, uhájila Příbram a hraje s Kladnem. Karlovarsko hraje s Brnem. Hraje se na tři vítězství.

Nejprve Ostrava odehraje předkolo proti Zlínu a ČZU Praha proti Ústím nad Labem. Série jsou na dvě vítězství. Pro Benátky nad Jizerou skončila sezona a poslední Odolena Voda, která se radovala z výhry jen jednou a tabulku uzavírá s pěti body, musí do baráže.