Karlovarský Zmrhal před duelem v Brně: Budou hrát na hranici rizika

Volejbal

Zvětšit fotografii Marek Zmrhal z Karlovarska smečuje. | foto: Václav Šlauf, MAFRA

dnes 9:57

Nejbližší soupeři volejbalové extraligy mají opačné starosti. Zatímco obhájci titulu z Karlovarska vlétli do soutěže dvěma výhrami, brněnský celek na své první vítězství stále čeká. „Nejsem si jistý, jestli to je pro nás výhoda, doma se budou chtít předvést a spravit si chuť,“ tuší Marek Zmrhal, který do týmu Karlovarska přestoupil právě z Brna.