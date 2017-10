Zemřel čtvrtkařský šampion Kolář. Jeho rekord trápil atlety desítky let

Atletika

Další 1 fotografie v galerii Karel Kolář na snímku z roku 1978 z mistrovství Evropy v Praze, kde získal stříbrnou medaili časem 45,77 sekundy. | foto: ČTK

Generace tuzemských čtvrtkařů si myslelo na jeho národní maximum, legendární čas Karla Koláře z roku 1978 však odolával více než tři desítky let. "Těší mě, že můj rekord pořád platí, ale že bych se o něj třásl, to zas ne," říkával Kolář dlouhá léta. Teď někdejší halový mistr Evropy v běhu na 400 metrů zemřel. Po krátké těžké nemoci ve věku 61 let.

Nejkrásnější atletické časy zažil na sklonku sedmdesátých let. Zazářil na evropském šampionátu 1978 v Praze, kde mu zmiňovaný počin 45,77 sekundy zajistil stříbro. A vedle individuální medaile pomohl československé štafetě jako finišman k bronzu. Jeho finálový čas vydržel v čele českých tabulek až do roku 2012, kdy ho překonal Pavel Maslák. Karel Kolář v pozdější roli maséra. Po kariéře trénoval i malé atlety a fotbalisty, sportovcům zpracovával tréninkové plány. Léta se věnoval komunální politice a kandidoval i do Senátu. Velkého úspěchu dosáhl i v roce 1979. Na halovém mistrovství Evropy ve Vídni získal zlatou medaili za další rekordní čas 46,21. V roce 1980 ještě přidal v Sindelfingenu stříbro, závodil i na olympijských hrách v Moskvě. Netajil se tím, že běhal na pivo, zakázané prostředky odmítal. „Byl jsem třináctý na olympiádě, kde jsem byl asi jediný čistý,“ řekl v rozhovoru pro MF DNES v roce 2009. Jablonecký běžec získal devět titulů mistra republiky, jeho kariéru však už ve 26 letech ukončila artróza kolen.