Smělé plány miliardáře Janečka v rally. Štajf by se mohl vydat i na Dakar

Jordánsko, Kypr, Libanon, Írán, Kuvajt a Katar.

I tam, za vysokých teplot a na šotolině, bude Štajf usilovat o pódiová umístění. Ostatně náročné podmínky si vyzkoušel už loni, kdy se blýskl druhým místem na íránské Shiraz Rally.

„Byli jsme nadšení z loňského startu v Íránu, nejen z hlediska povrchů a tratí, ale také kvůli tomu, že jsme navštívili poměrně neznámou zemi, o které panují nejrůznější představy,“ pochvaluje si Štajf svou zkušenost.

Ta vedla k rozhodnutí, že tentokrát se Racing 21- Klokočka Škoda Team zúčastní celého šampionátu Středního východu.

„Začínáme v dubnu v Jordánsku. Násir al-Attíja se na nás už těší,“ zmiňuje loňský vicemistr FIA European rally trophy světoznámého katarského závodníka.

S ním se na tratích potkával už v minulé sezoně. „Bylo nesmírně motivující soupeřit s ním o vteřiny, a dokonce ho na několika rychlostních zkouškách porazit. “

Štajf chce s fabii R5 na Středním východě uspět, nicméně má samozřejmě za prioritu český rallyový šampionát.

„Český mistrák bude hodně náročný, do prvního závodu (Valašská rally) zasáhne 18 vozů kategorie R5. Naše ambice je pohybovat se v českém šampionátu kolem nejlepší pětky. Je to smělý plán,“.uznává.

S upřímností děkuje Janečkovi, který si štědrými dary ve prospěch nejrůznějších záležitostí vybudoval pověst mecenáše, za podporu. A za důvěru, kterou jeho projektu Racing 21 před dvěma lety projevil.

Pojede Štajf Dakar?

Janeček dosavadní spolupráci hodnotí jako úspěšnou.

Rozhodl se pro ní z prostého důvodu: „Víte, že mám rád auta a že jsem sám zkoušel i jezdit, takže když přišel můj kamarád Vojta (Štajf) s nápadem založit Racing 21, tak jsem z toho byl nadšený a šel jsem do toho.“

V hlavě už spřádá smělé plány pro blízkou budoucnost, které v Autosalonu Klokočka pro Štajfa trochu nechtěně prozradil.

„Diskutovali jsme o Hedvábné stezce,“ prozradil, že je ve hře účast na slavné rally.

„Víte, že jsem absolvoval Dakar i Silk Way (Hedvábnou stezku) jako navigátor. Jsou i takové myšlenky, že bychom se některého z těchto závodů zúčastnili. Už se na tom trochu pracuje. Jediné, co ale zatím mohu říct, je to, že bych byl za volantem a neřídil kamion,“ rozvedl myšlenku po prvotním překvapení Štajf.

Na obou několikadenních závodech navigoval kamion Aleše Lopraise. „Navigovat ale už nechci,“ odmítl tuto roli.

V posádce Racing 21 - Klokočka Škoda team ji plní Markéta Skácelová, která se vzhledem k nabitému programu pro sezonu 2018 musela přestěhovat do Prahy.

„Za přesun jsem ráda. Na sezonu jsem se chystala i z hlediska fyzické přípravy, protože to nebude žádná procházka růžovým sadem. Jako spolujezdec jsem se připravovala také po stránce řeči. Chodila jsem na logopedii, aby to bylo co nejlepší z mé strany.“

Štajf připouští, že program, při kterém bude střídat český šampionát, kde se jezdí po asfaltu, a mistrovství Středního východu se šotolinovými tratěmi, bude vyčerpávající.

Věří ovšem, že získané poznatky z obou soutěží dokáže zužitkovat ve svůj prospěch „Doufám, že z toho budeme profitovat.“

Čtvrtníček opět v roli policisty

Promo pro Racing 21 - Klokočka Škoda teamu na novou sezonu obstaral herec Petr Čtvrtníček. Populární bavič si v krátkém videu utahuje mimo jiné z průšvihu české policie, která zničila zapůjčený luxusní vůz BMW.

Nevynechal ani svou klasickou narážku na Václava Havla a poškádlil i Janečka se Štajfem. Ve videu připomněl, jak týmu shořela při Barum rally fabie. „Ve skutečnosti to taková legrace nebyla,“ zvážněl Štajf.

Čtvrtníček vysvětloval důvod, proč se spojil právě s Racing 21, s humorem.

Klip pro Racing 21 v podání Petra Čtvrtníčka:

„Já se podíval na počasí a zjistil jsem, že tu neděli má být hezky, tak jsem zavolal Vojtovi (Štajfovi), jestli tam nebudou náhodou testovat, že bychom to auto trošičku polepili pro policajty a že se s tím trochu sklouznu.“

Někdejší hvězda České sody si zažertovala i na vlastní účet. „Také jsem dlouho nebyl u soudu, takže čekám obsílku už teď, jakmile se to dnes objeví na YouTube.“

Čtvrtníček připomněl právní problémy, které musel řešit po scénce s Janem Potměšilem pro Konto Bariéry, při níž se vydávali za policisty a jeden ze zastavených řidičů dostal infarkt.