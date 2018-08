Evropské zlato, pak světový bronz. To není špatné, směje se kanoista Zalubil

„Kdyby mi někdo v zimní přípravě řekl, jaká sezona mě čeká, vysměju se mu,“ neskrývá Zalubil nadšení. Přiznává, že evropské zlato pro něj má větší hodnotu. „Užil jsem si jej asi o něco víc, protože to byla moje opravdu první velká medaile. Chtěli jsme se pokusit o titul i v Bulharsku, ale z bronzu rozhodně nejsem zklamaný. Konkurence tam byla větší a být třetí na světě taky není špatné,“ usmál se.

Závod na jediné olympijské trati deblkanoistů měli mladíci z Moravy nadějně rozjetý, vítězná ruská posádka byla ještě 250 metrů před cílem vteřinu za nimi, nakonec je ale o vteřinu porazila. „Bavil jsem se pak s jedním z Rusů. Připravovali se na nás, protože jsme jim udělali totéž na mistrovství Evropy. Trošku nám naši taktiku vzali,“ uvedl Zalubil.

Překvapením bylo také odpadnutí Kanaďanů, kteří měli raketový nástup a ještě 250 metrů před cílem vedli, nakonec ale skončili až šestí. „Trošku jsme se lekli, jak rychlou první pětistovku Kanada a Kuba zajely. Neměli jsme nejlepší dráhu, tak jsem se bál, aby nás nějaká vlna od nich totálně nesmetla a my nevyjeli z dráhy. Naštěstí se mi to podařilo udržet a hlavně Kanada v závěru doplatila, že foukal celkem silný protivítr,“ popisuje talentovaný kanoista.

Po šampionátu, kde se podíleli také na osmém místě čtyřkanoe, pocítili smutek, protože tím alespoň na čas končí jejich úspěšná posádka. Zatímco Zalubil se musí posunout do kategorie do 23 let, Minařík může ještě dva roky závodit mezi juniory.

„Škoda, že nejsem mladší,“ povzdechl si Zalubil. Ten zůstane ještě do příštího léta v Ostrožské Nové Vsi, za rok jej totiž čeká maturita na obchodní akademii. Pak je domluvený na přestupu do pražské Dukly. „Tam mě čeká další parťák, se kterým jsem jezdil a taky je z Kojetína, o rok starší Antonín Hrabal,“ poznamenal Zalubil.

Těší jej, že ani přes letošní úspěchy Dukla netlačila, aby do Prahy přešel okamžitě. „Trenér Libor Dvořák, který se zná s mým tátou, je v tomhle opravdu zodpovědný a tolerantní. Ví, že maturita je důležitá,“ řekl mladík z Mařatic. Než ale do maturitního ročníku nastoupí, musí dohnat resty. „Nemám až tak hrozné známky, ale kvůli absenci musím teď v srpnu ještě dodělat jeden předmět,“ přiznal.