Kajakář Prskavec skončil druhý na Australian Open ve vodním slalomu

Do finálové desítky se probojoval i úřadující mistr světa Ondřej Tunka, který se ale nevešel do dvanácté branky a inkasoval padesátisekundovou penalizaci. Finálová desítka těsně utekla Luboši Hilgertovi, jenž skončil na jedenáctém, prvním nepostupovém místě.

„Závod byl super. Všichni to tady kromě Australanů jedeme hodně z tréninku, takže jsme dost unavení a na to jsem myslím předvedl dost slušný výkon,“ uvedl v tiskové zprávě Prskavec. „Měl jsem trošku štěstí při postupu do finále, když jsem v semifinále nabral dva šťouchy, ale na to se historie neptá. Druhé místo je krásné,“ řekl mistr světa z roku 2015.

Kateřina Kudějová, jež byla v Austrálii loni druhá, skončila na nepopulárním čtvrtém místě. Jako jediná se probojovala do finále ženského kajaku. Amálii Hilgertové postup unikl po jednom doteku branky. Přesto brala bronz v kategorii do 23 let.

Další mezinárodní závod čeká české vodní slalomáře na konci března ve slovinském Solkanu.