Skokan Stoch dominuje Turné. Od zapsání do historie ho dělí vítězství

Z komentátorské buňky přímo v Innsbrucku možná sledoval svého nástupce. V těžkých větrných podmínkách a dešti Sven Hannawald, někdejší vítěz Turné a zatím jediný muž, který ovládl všechny čtyři zastávky v řadě, viděl naprostou dominanci obhájce titulu Kamila Stocha.



„Držím Kamilovi palce. Pokud se mu povede vyhrát i počtvrté, budeme spolu v exkluzivní skupině,“ svěřil se 43letý Němec, kterému se vítězný unikát povedl v roce 2002.

Stoch znovu prokazuje, že na vrcholnou akci se umí skvěle připravit. Před čtyřmi lety se až do olympiády v Soči pravidelně umisťoval v elitní desítce. Až těsně před olympiádou ovládl oba závody v německém Willingenu a vynikající formu zúročil i u Černého moře.



Že je 30letý Polák muž velkých akcí, potvrdil i v loňské sezoně. Do posledního závodu na Turné čtyř můstku v Bischofshofenu vstupoval s titěrným mankem 1,7 bodu na Daniela-Andrého Tandeho. Zatímco mladičký Nor se psychicky rozsypal, Stoch i s bolavým ramenem udržel klidnou hlavu a mohl k olympijským kovům přidat i trofej Zlatého orla.

O rok později rodák ze Zakopaného bojuje o vítězství znovu. Tentokrát ale zcela v jiné pozici. Na čele bodování má luxusní náskok 65 bodů před Němcem Wellingerem. K obhajobě stačí, aby dolétl na svůj standard.

„Kamil (Stoch) skáče jiný závod než zbytek startovního pole,“ chválil svého týmového kolegu Piotr Žyla. „Pouze Richard Freitag může s Kamilem bojovat o vítězství,“ domnívá se průběžně 17. muž hodnocení Turné.

Freitag upřednostnil olympiádu

Jenže německý lídr Světového poháru s ikonickým knírkem, jenž si nechal narůst během letošní veleúspěšné sezony z pověrčivosti, už je ze hry venku. Ve čtvrtek na můstku Bersigel v Innsbrucku upadl v prvním kole, na dopadu si ošklivě překřížil lyže a z dějiště zamířil sanitkou do nemocnice.



„Věděl jsem, že se něco stalo, ale přesně jsem nevěděl co. Snažil jsem se uklidnit a zůstat soustředěný,“ vyprávěl Stoch, jenž na vrcholu můstku čekal na svůj skok.



Po pádu si Freitag stěžoval na bolest boku. V pátek poté oznámil, že v Bischofshofenu se nepředstaví. Chce být stoprocentně fit na únorovou olympiádu v Pchjongčchangu.

„Momentálně by nemělo žádný smysl skákat,“ uvedl Freitag v prohlášení německého svazu. „Je to sice hořké, ale vzhledem k tomu, že je v této sezoně ještě o co bojovat, bylo by nerozumné neposlechnout své tělo,“ dodal.

Stoch se nachází v komfortní situaci. V Bischofshofenu zvítězil loni, tradičně se mu zde daří a na přelomu roku oplývá vynikající formou. Už v sobotu se může stát devátým mužem, jenž obhájí celkové prvenství.

Určitě ale sní i po čtvrtém vítězství ve skokanském grandslamu.