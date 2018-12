Noc Juventusu v Brooklynu a Turín pro smích celé Evropě

Zvykejme si, prolínání dvou nejpopulárnějších kolektivních her planety je stále běžnější.

Také basketbalový tým z multiklubu FC Bayern Mnichov se pozvolna řadí mezi nejlepší v Evropě. Po bok trvalek Real Madrid, FC Barcelona či Fenerbahce Istanbul.

Neymar, Kylian Mbappé a další hvězdy fotbalového Paris St. Germain občas nastupují ve speciální edici dresů s logem smečujícího Michaela Jordana.

Juan Bernat (vlevo) z PSG slaví společně s Neymarem branku do sítě Liverpoolu. Michael Jordan, majitel Charlotte Hornets, hecuje své muže.

A Jordan si v pátek na lavičku Charlotte Hornets coby majitel klubu pro změnu vzal černobílou bundu s logy Jumpmana i pařížského giganta.

Juventus s Brooklynem nechtějí zůstat stranou.

Nejlepší italský fotbalový klub svým fandům letos v březnu nabídl sadu basketbalových dresů. A z videopozvánek na páteční večer je patrné, že už s Nets delší čas spolupracuje.

Teď se odehrála jen další kapitola italsko-amerického partnerství. Symbolicky ji podpořily cenné výhry nad Interem a Torontem.

V hale Brooklynu mezitím rozdával úsměvy i podpisy někdejší výborný útočník David Trezeguet, jenž plní roli ambasadora Juventusu. Fandové se fotili s trofejemi, kterých má italský klub nepočítaně.

V NBA jsou dedikované večery běžnou záležitostí. Washington Wizards loni uspořádali pro svého rozehrávače Tomáše Satoranského českou noc. Ale fotbalový večer měl v nejlepší basketbalové profilize premiéru.

Vstřícný krok k Evropanům obývajícím kosmopolitní New York má zatím pouze marketingový smysl. Ale třeba nezůstane jen u toho. Když se letos v létě sešel Andrea Agnelli, první muž Juventusu, s euroligovým bossem Jordim Bertomeuem, italská média hned větřila zrod něčeho velkého.

Zatímco fotbalový klub z Turína dobývá Ameriku, basketbal si získává Turín. Anebo přesněji - tamní celek o to usiluje, v zádech má bohatou podporu automobilového koncernu Fiat (do jehož portfolia náleží i Juventus).

Více peněz. Méně výher

Turínští basketbalisté se už mohou pochlubit... jedním triumfem v Italském poháru. A to je vše. Za tři roky od návratu do Serie A se klub ještě ani jednou neukázal v play off. V minulém ročníku Fiat Turín vystřídal tři kouče včetně slovutných italských odborníků Luky Banchiho a Carla Recalcatiho.

V létě došlo na další změny. Nový manažer vsadil na nového trenéra. Přivedl Larryho Browna, trenéra vítězů NBA, ale taky už osmasedmdesátiletého pána (mimochodem rodáka z Brooklynu), který nemá s evropskou basketbalovou scénou žádnou zkušenost.

Brown pak nechal obměnit kádr skoro kompletně. Peníze jen létaly, především přes Atlantik.

S argentinským veteránem Carlosem Delfinem obnovil Brown spolupráci, už před 14 lety se potkali v Detroitu. James Michael McAdoo má dva tituly s Golden State, v NBA ještě nedávno hráli také Jamil Wilson a Tyshawn Taylor. Victor Rudd přišel z nejbohatšího evropského klubu CSKA Moskva. Tony Carr a Tra Holder získali smlouvy coby osobnosti univerzitní NCAA. Nic z toho nemohlo být levné.

Výsledky? Chybí. Fiat Turín jako jediný z 24 účastníků Eurocupu čeká na první výhru, osmkrát padl a šance na postup do další fáze mu dávno utekla. A v italské lize vyhrál bohatý klub jen dva z osmi zápasů. Je předposlední.

Na Browna mezitím dolehl věk, už dvakrát musel odletět do Spojených států, aby se léčil,tým přenechal svým třem asistentům. V listopadu se s ním turínský klub pokusil ukončit angažmá dohodou, Brown o tom samozřejmě nechtěl ani slyšet.

A co by to bylo za Itálii, kdyby měl management trpělivost aspoň se svými hráči? Vojislav Stojanovič, jedna z letních posil, odešel hostovat do Cremony, aniž by odehrál jedinou minutu. Nedávno skončili i Rudd a Taylor.

Dokumentární snímek o působení Larryho Browna v Turíně:

Zato čtyři další hráči v průběhu sezony přišli. A Turín kroužil i kolem Maria Chalmerse, dalšího dvojnásobného vítěze NBA, tentokrát s Miami.

Poměr cena/výkon je v tomto případě vskutku žalostný.

Možná by bylo lepší, kdyby to vzal do ruky přímo Juventus...