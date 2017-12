Ester je první svého druhu. A jediná, říká její nový americký kouč

Tenhle sport se odehrává v mrazu, na zledovatělých svazích, okolo oslňuje sníh. I tak je v něm ale horoucí vášeň klíčová.



„Abyste byli nejlepší, musíte tomu dát úplně vše. A můj oheň už tolik nehořel,“ říká muž, jehož zápal pro jízdu na snowboardu dotáhl ke světovém stříbru i účasti na olympiádě, což je v americké konkurenci samo o sobě výkon.

Nevyhasl ovšem úplně. A tak má dovést k životnímu úspěchu slečnu, která sportem žije na maximum.

Seznamte se: Justin Reiter, narozen v Kalifornii, 36 let. Nový snowboardový kouč Ester Ledecké. Muž, jenž v ni věří, jak jen to jde.

Právě on nedávno pro slovutný list New York Times, který Ledecké věnoval velký profil, řekl: „Ester pro mě patří k nejlepším žijícím sportovcům.“

Žádná tisková chyba, žádné novinářské přehánění. Reiter si za tím stojí. „Celý život se motám kolem sportu. Poznal jsem hodně hvězd. Ale na Ester je opravdu okouzlující, jak je schopná se koncentrovat, trénovat, řešit problémy v technice při tréninku a v závodech. A k tomu její fyzické schopnosti… Pracovat s ní je radost. A čest.“

Kolem české hvězdičky se pohybují kapacity. Její lyžařský rozvoj řídí Ondřej a Tomáš Bankové. Pochvaluje si, jak jí pomáhají fyzioterapeut Jakub Marek a servisman Petr Kouřil. Jelikož ze zdravotních důvodů omezil cestování Ital Erich Pramsohler, přibyl nyní vicemistr světa na „prkně“ Reiter.



„Je skvělý trenér. Snaží se mi pomoci a má fajn přístup ke všemu, co dělám,“ líčí Ledecká. Znají se dlouho, už v roce 2015 o něm říkala: „Je mým dobrým kamarádem.“ Dokonce zvažovala, že by spolu mohli jezdit smíšené závody.

Ale nakonec se potkali v jiné roli. Jen pár měsíců před závodem, jehož jméno se v okruhu Ledecké pořád nesmí vyslovit.

Olympiáda? Za pět euro, pánové

Co olympiáda, Justine? „Prosím?“ No olympiáda! „Cože??“ Reiter se chvíli tváří vážně a pak se rozchechtá: „Vidíte, vydělávám na vás!“



Nejbližší Ledecké totiž za zakázané slovo platí pět euro do kasičky. Okolí 22leté univerzálky, která zdatně kombinuje lyže i snowboard, se tím snaží ředit tlak, neboť v Pchjongčchangu se od ní v paralelním obřím slalomu medaile čeká.

„V týmu je uvolněná nálada, ale neschováváme se před našimi cíli; víme, jaké jsou,“ souhlasí Reiter. I jeho to nakoplo: „V trénování Ester jsem viděl šanci, abych svoji lásku pro snowboarding využil pro své přátele.“

Čím ho Ledecká jako svěřenkyně zaujala, to je velmi dlouhý seznam.

„Má fenomenální talent i touhu pracovat,“ líčí. „Výhoda je, že když jí řeknete, že to byla dokonalá jízda, hned odpoví: Ne, nebyla. A má pravdu, vždycky můžete udělat víc. Pořád se chce zlepšovat. Může zajet výjimečný závod, ale už myslí na to, co přijde příště.“

Ledecká je živel, krom zimních sportů miluje windsurfing, ráda boxuje, hraje plážový volejbal, po slavném dědovi Janu Klapáčovi podědila i lásku k hokeji. V tom je až nenasytná.

„Dobrý sportovec je pořád hladový,“ říká Reiter. „Ester se hned se dívá, jak se může dál rozvíjet. V dobrém slova smyslu není nikdy spokojená.“

Z čehož vychází i Američanova odpověď na otázku, co je naopak na práci s Ledeckou náročné.

„Občas chce ještě jednu jízdu. Ještě jednu. A ještě,“ usměje se. „Chce dřít, ale sezona je dlouhá. I pro profesionální snowboardisty, i pro profesionální lyžaře – a když děláte obojí, je velmi, velmi dlouhá. Občas je těžké říct: Ester, dneska už budeme šetřit energii a zítřek.“

Právě na olympiádě (pět euro!) se má stát prvním člověkem, který zvládne účast v lyžařských i snowboardových závodech. Proto ji Reiter velebil i ve slavných NY Times.



„Nikdo další takový není. Je první – a právě teď tím pádem i nejlepší,“ říká přesvědčeně nyní v Itálii. „I pro kouče je inspirující vidět někoho, kdo každý den přijde na trénink s úsměvem a chutí se učit, posouvat se dopředu.“

Její hladovost pro oba sporty může přinášet nástrahy. „Přechod z lyží na prkno je určitě těžký. Jdeme krok za krokem,“ uznává Reiter. „Všechno má svůj vliv. Může být pozitivní – i negativní. Až se budou hry blížit, sedneme si a poslechneme si, co Ester chce. Přesný plán disciplín pro Koreu nemáme. Bude záležet na tréninkové situaci, na její energii, na další věcech. Nejdůležitější je, aby to šlo z jejího srdce.“

Ze srdce, v němž sportovní oheň plane tak silně, že pořádně rozdmýchal jiskry i v Reiterově snowboarďácké duši.

