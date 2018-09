Ječmínek na mistrovství světa judistů nestačil na obhájce bronzu

„Na los mám smůlu, ale když chce člověk vyhrát titul, musí porazit všechny. Věřím, že za rok, kdy to bude vzhledem k olympiádě ještě důležitější turnaj, dojdu dál,“ řekl Ječmínek ČTK a Radiožurnálu.

Ječmínek si do Baku podle svých slov přivezl životní formu a tu předvedl v prvním kole. Dlouho se sice proti Margelidonovi spíše bránil, ale postupně zvyšoval tlak a v závěru soupeře překvapil útokem na ippon. Kanaďan ani nechtěl věřit, že prohrál.

„On vyhrával na dva tresty, měl zápas pod kontrolou, ale já stupňoval tempo a on udělal chybu a hodil jsem ho technikou dozadu. V první chvíli jsme nevěděli, kdo vyhrál, ale rozhodčí to přezkoumali u videa. Jsem rád, že se mi povedlo porazit výborného judistu,“ řekl Ječmínek.

Pětadvacetiletý judista z USK Praha měl dosud na světových šampionátech smůlu na los, když před rokem dostal ve druhém utkání pozdějšího vítěze. Tentokrát na něj vyšel dvojnásobný asijský šampion a obhájce bronzové medaile An Čang-rim. Tomu ve druhé minutě vyšla technika na wazari a pak už si výhru zkušeně hlídal.

„Jsem spokojený s prvním zápasem, ale bohužel pak mě zas čekal nasazený Korejec. Co mi fungovalo v prvním utkání, tak proti němu nezabíralo. Nepustil mě k tělu. Nedokázal jsem na něj vyvinout potřebný tlak, aby dělal chyby,“ mrzelo Ječmínka.

Podle trenéra Petra Laciny ale předvedl v Baku dobrý výkon. „Los byl ukrutný. Čekal ho strašlivý Korejec, který má chvaty na všechny strany, ale Jakub to zvládl velice dobře. Bohužel si neuhlídal jednu techniku a Korejec ho pak nepustil na blízko, což má Jakub rád. Ale zanechal tu sympatický dojem. A potvrdil, že do toho šlape. Dnes se blížil sto procentům, které do toho mohl dát, ale los se někdy takhle vyvine,“ dodal Lacina.

V neděli budou v Baku v akci dva čeští reprezentanti Ivan Petr a Jaromír Musil ve váze do 81 kilogramů.