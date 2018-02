Judistu Krpálka čeká v neděli v pařížském Grand Slamu letošní premiéra

„Je v pohodě, zase při chuti, tak jako na posledním výcvikovém kempu v Mittersillu, kde byl skoro nezastavitelný,“ řekl reprezentační šéftrenér Petr Lacina.

Původně měl Krpálek zahájit rok na lednovém Grand Prix v Tunisu, ale na posledním soustředění si poranil nos a musel start zrušit. Naposledy startoval začátkem prosince v Japonsku, kde byl na Grand Slamu druhý. „Po pauze bývá hladový po úspěchu. Paříž má rád, diváci ho tam znají a fandí mu. Mohlo by ho to po všech stránkách nabít,“ věří Lacina.

Krpálek naposledy v Paříži startoval před dvěma lety, kdy vypadl v osmifinále. Rok předtím byl bronzový, v roce 2014 stříbrný a v roce 2013 dokonce zlatý. Navíc v hale Bercy získal v roce 2011 svou první medaili z mistrovství světa (bronz).

Tentokrát by rád předvedl, že kromě nabírání svalové hmoty po loňském přestupu do nejvyšší váhy zapracoval přes zimu i na technice. „Pracuje skvěle, snaží se rozvíjet techniky. Sledoval Japonce Hagu a studuje uči matu, daří se mu ouči gari, vyšperkoval sode tsuri komi goši, která v jeho podání vypadá skvěle,“ popsal Lacina.

V Paříži bude Krpálek nasazen jako dvojka za Gruzíncem Guramem Tušišvilim, se kterým loni prohrál na mistrovství Evropy. Jinak ale dorazí z nejlepší světové patnáctky už jen Polák Maciej Sarnacki. Chybět bude i největší hvězda Teddy Riner, který start na domácí půdě vynechá.

Do akce půjde dalších šest českých reprezentantů. Ve váze do 60 kilogramů Pavel Petřikov a David Pulkrábek, Ivan Petr (do 81 kg), David Klammert, Jiří Petr (oba do 90 kg) a Michal Horák (nad 100 kg). „Grand Slam v Paříži je jedním z nejtěžších turnajů na světě, bude plná hala, takže sedmé a lepší místo je v takovém případě vždycky dobré,“ naznačil cíl Lacina.