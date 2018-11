Potřebuju větší svaly, ví Krpálek. Z pětisekundového finále se poučil

Český judista Lukáš Krpálek na mistrovství světa v Baku.

Už přes dekádu vládne českému judu. Před pár dny to pouze potvrdily výsledky ankety Judista roku. Lukáš Krpálek před týdnem vyhrál pojedenácté v řadě a domácí pocty si náležitě považoval: „Je to pro mě důležité ocenění, protože vím, kolik za tím stojí dřiny.“ Zpátky do posilovny se ale brzy požene kvůli jiné, blyštivější trofeji. Tou největší motivací je olympijská medaile z Tokia.