Na hymnu zapomeňte. Izraelští judisté nesmí zápasit s národními symboly

U jmen sedmi judistů a pěti judistek tak v hlavním městě Spojených arabských emirátů budou příští týden na výsledkové tabuli a kimonu k vidění zkratky IJF (Mezinárodní judistická federace). Pokud se Izraelcům podaří získat zlatou medaili, na nejvyšším stupínku si národní hymnu neposlechnou.

„Požadavek objevit se bez národních symbolů je přímo proti pravidlům mezinárodního sportu. Vždyť jeho hlavním cílem je oddělit politiku od sportu,“ stěžuje si Miri Regevová, izraelská ministryně kultury a sportu, v dopise určeném prezidentu Mezinárodní judistické organizace Mariu Vizerovi.

Právě bývalá důstojnice Izraelských ozbrojených sil doporučila svým krajanům turnaje se zúčastnit. Navzdory požadavkům pořadatelů, které se zcela vymykají z pravidel fair-play.

„Je povinností jakékoli země, která má výsadu hostit mezinárodní soutěž, aby umožnila soutěžícím sportovcům zastupovat jejich zemi čestně a současně zajistit bezpečnost,“ dodává Regevová.

Země z Perského zálivu se k celé situaci odmítla vyjádřit. Naopak izraelská judistická asociace vyjádření přidala.

„Nenecháme se vtáhnout do politického boje. Naším cílem jsou olympijské hry v Tokiu 2020 a tyto turnaje vedou k dosažení našich ambicí. Jsou tu tací, kteří se snaží, aby se Izrael na olympiádě neobjevil, ale to my nedovolíme.“

Já ti ruku nepodám

Izrael a Spojené arabské emiráty nemají oficiální diplomatické styky. Podobně jako další arabské země, které neuznávají stát Izrael. Což už v minulosti daly několikrát najevo.

Loni na olympiádě v brazilském Riu na sebe výrazně upozornil egyptský judista Islám Šahábí, jenž po zápase nepodal ruku Oru Sassonovi, pozdějšímu bronzovému medailistovi. Národní olympijský výbor Šahábího poté bez okolků poslal domů.

Před dvěma lety se izraelská výprava potýkala se stejným problémem. I tehdy sportovci museli nastoupit pod neutrální vlajkou. Regevová toužila po změnách, o diplomatické jednání poprosila i předsedu vlády Benjamina Netanjahua.

Výsledek? Izrael a mezinárodní organizace se od listopadu 2016 snaží na Blízkém východě propagovat aktivitu Judo for Peace (Judo pro mír).

Minimálně ve Spojených arabských emirátech ale Izraelci neuspěli. Situace, která absolutně nerespektuje pravidla fair-play se po dvou letech znovu opakuje a politika se opět vměšuje do sportu, což by rozhodně dělat neměla.