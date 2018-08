Klammert útočil na Grand Prix judistů v Budapešti na medaili

Čtyřiadvacetiletý Klammert potvrdil dobrou formu, o medaile bojoval už na čtvrtém letošním turnaji. Po výhrách nad Rumunem Cristianem Bodirlauem a Gruzíncem Giorgim Papunašvilim zaváhal až ve čtvrtfinále s Maďarem Krisztianem Tóthem, světovou osmičkou, a to v prodloužení na wazari.

V opravách si český reprezentant vyšlápl na Japonce Šoičira Mukaie, kterého porazil na ipon už za 29 vteřin. Ve finále sice s Kukoljem prohrával na wazari, ale rychle srovnal skóre a vzápětí mohl jít do vedení, ale soupeř se stihl vytočit a chvat nebyl ohodnocen jako úspěšný. Naopak Kukolj svůj následný útok dotáhl na ipon a získal bronz.

Dalším Čechům se v Budapešti tolik nedařilo. David Pulkrábek došel ve váze do 60 kg do osmifinále stejně jako Jakub Ječmínek v kategorii do 73 kg.

Pavel Petřikov vypadl ve váze do 66 kg hned v prvním kole. Stejný osud potkal i Jaromíra Musila a Ivana Petra ve váze do 81 kg, Jiřího Petra v devadesátkách a Michala Horáka ve stovkách.