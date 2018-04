Boj o výběr Evropy začal. Mladičký Svoboda usiluje o pozvánku do Orlanda

Na kemp dorazí 47 hráčů a hráček ze všech 17 evropských zemí, kde se hraje Jr. NBA League.

„Jsme rádi, že jsme mohli nominovat Josefa Svobodu. Kemp je totiž určen pro děti ve věku 13 a 14 let, ale Jr. NBA u nás hrají děti o dva roky mladší,“ vysvětluje Jiří Novotný z České basketbalové federace, která soutěž v České republice organizuje.

Deset vybraných účastníků z evropského kempu bude mít možnost hájit svůj kontinent na prvním Jr. NBA League World Championship, který se uskuteční v první polovině srpna v Orlandu.

„Věřím, že Josef má velkou šanci se do týmu Evropy probojovat. Pamatujeme si jeho dominanci v prvním ročníku soutěže. Co vím, tak podobné výkony předvádí i ve svém klubu,“ vzpomíná Novotný.

Právě souhlas klubu byl pro jeho účast na kempu zásadní. Termín konání se totiž shoduje s daty, kdy jsou organizována Národní finále do 13 let a MČR do 14 let. A Svoboda v obou věkových kategoriích patří k tahounům Sokola Sršni Písek.

Vladimir Radmanovič, Eva Vítečková-Hlaváčková, Miroslav Jansta a Jiří Welsch. Ale hvězdou české jr.NBA League se stal písecký školák Josef Svoboda.

„Přijde sice o vyvrcholení MČR U14, ale nechali jsme na něm, jestli chce nastoupit alespoň do úvodních zápasů. Stejně to budeme řešit po jeho návratu na konci Národního finále U13. Kemp Jr. NBA má u nás přednost. Pokud by se dostal do výběru Evropy, byl by to obrovský úspěch,“ neměl s jeho uvolněním problémy Miroslav Janovský, vedoucí trenér SMC Sokol Písek Sršni.