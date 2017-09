Parker po vítězství nad Furyho bratrancem uhájil titul WBO

„Byl to těsný souboj, ale cítil jsem, že jsem vyhrál,“ řekl pětadvacetiletý Parker. Jeho o dva roky mladší soupeř, v jehož realizačním týmu u ringu nechyběl slavnější příbuzný Tyson, inkasoval v 21. utkání premiérovou porážku a byl s výrokem rozhodčích hodně nespokojený. „Upřímně, jsem znechucený. Ten výsledek není správný. Domníval jsem se, že to bude stačit (na výhru), nevím, co se stalo s rozhodčími,“ řekl.

Parker naproti tomu zůstal i v 24. duelu mezi profesionály neporažen. Mistrovský pás získal v prosinci po výhře nad Mexičanem Andym Ruizem; titul byl tehdy volný poté, co se jej kvůli osobním problémům a závislosti vzdal Tyson Fury necelý rok po nečekaném vítězství nad Vladimirem Kličkem. V květnu Parker obhájil titul proti Razvanu Cojanuovi z Rumunska.

Nyní přichází v úvahu jeho možný souboj s Britem Anthonym Joshuou, mistrem světa WBA a IBF. Podle Parkerova promotéra by se mohl odehrát v příštím létě. Olympijský vítěz z Londýna 2012 Joshua bude v říjnu obhajovat titul IBF proti Bulharovi Kubratu Pulevovi a čekatelem na boj o titul WBA je také kubánský vyzyvatel Luis Ortiz.

„Touhle výhrou se mi otevírají možnosti na velký zápas. Ale já se nestarám o to, proti komu budu boxovat příště. Ať je to kdokoliv,“ řekl Parker.