Svoboda se při bojích o nejmladšího světového šampiona ukáže i Wadeovi

„Čeká mě celkem náročná cesta, ze které mám trochu obavy, ale věřím, že to dobře dopadne,“ říká Svoboda před celodenním cestováním, které ho zavede do dějiště turnaje na Floridě, kde bude od 7. do 12. srpna hájit barvy České republiky.

Svoboda bude s dalšími devíti spoluhráči z Itálie, Litvy nebo Turecka tvořit výběr Evropy, který je jedním z šestnácti chlapeckých celků na šampionátu. Stejně tak se hraje i turnaj dívek, kde však Česká republika zástupkyni nemá.

Hned osm týmů těch nejlepších basketbalistů do 14 let je z USA, kde se nápad na dětskou ligu Jr. NBA zrodil. Dalších osm celků reprezentuje Evropu, Indii, Jižní Ameriku, Asii, Mexiko, Čínu, Kanadu a Afriku. Týmy jsou rozděleny do skupin po čtyřech, přičemž ty americké jsou v jedné polovině a zbytek světa ve druhé. Evropa vyzve celky Asie, Indie a Jižní Ameriky.

Ve skupině nepůjde o postup, nýbrž o co nejlepší nasazení do play off. Z klasického pavouka vzejdou vítězové americké a zahraniční sekce, kteří si to následně rozdají o titul světového šampiona Jr. NBA.

„Vůbec nevím, co mám od turnaje očekávat. Asi to budou dost těžké zápasy, kde se bude hrát nadoraz a s maximálním nasazením. Čekám, že to bude velká dřina, ale určitě se těším. Doufám, že uspějeme,“ věří hráč Sokola Sršni Písek.

Před odletem do Orlanda si Svoboda zatrénoval na pražském kempu Tomáše Satoranského, který mu psychicky pomohl připravit se na velkou konkurenci.

„Tomáše jsem mohl poprvé v životě potkat osobně, což byla super zkušenost. A věřím, že mi to něco dalo i z basketbalové stránky. Jinak Tomáš je příjemný chlap a rád jsem ho poznal,“ usmívá se Svoboda, který je jako většina basketbalistů fanouškem nejlepší ligy světa.

„NBA sleduji po celý rok. Pouštím si sestřihy na YouTube, sleduji výsledky a statistiky. Snažím se sledovat i Tomáše, takže jeho akce mám dobře nakoukané,“ vypráví.

Jako fanouška NBA čeká českého zástupce na prvním ročníku World Championship kromě náročných zápasů i také velký zážitek. V Orlandu bude přítomno několik současných hvězd NBA včetně ambasadorů Jr. NBA Dwyanea Wadea z Miami, Andreho Drummonda z Detroitu nebo Brooka Lopeze z Milwaukee. Australský rozehrávač Ben Simmons z Philadelphie by měl dokonce spolupracovat s trenérským štábem týmu Asie.

Přítomny budou i Tamika Catchingsová, Swin Cashová a Jennifer Azziová, legendy ženské WNBA.

Vyřazovací souboje poběží v přímých přenosech amerických televizí FOX a FS1, kde budou spolukomentovat Vince Carter, Richard Jefferson nebo Grant Hill.

„Jr. NBA World Championship je víc než jen pouhým basketbalovým turnajem. Je to příležitost pro nejlepší mladé basketbalisty z celého světa předvést svůj talent, pobavit se a naučit se něco nového. Těším se na sledování soubojů o historicky první titul světového šampiona Jr. NBA,“ říká před startem pro oficiální web akce Dwyane Wade, trojnásobný vítěz NBA.

Přítomnost hvězd z nejlepší ligy na světě Josefa těší, on sám však na budoucnost v NBA zatím vcelku rozumně nemyslí.

„NBA je pro mě celkem daleko. Zatím se soustředím na to, abych se ukázal v Orlandu, pak mě čeká sezona v Čechách, navíc nechci zanedbávat ani školu,“ uzavírá.