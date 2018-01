Macháček ukázal Hřebík z Argentiny a řekl: Pověsím na něj kariéru

„Až z Argentiny si vezu hřebík a na ten, až přijedu domů, pověsím svoji závodní činnost. Plno sportovců končí kariéru ve čtyřiceti kvůli zdravotním problémům, já končím relativně zdravý v šedesáti letech,“ řekl Macháček, který v jubilejním 40. ročníku skončil na čtyřkolce dvanáctý. A plány prý tentokrát nezmění. „Že už jsem říkal, že končím? Nikdy jsem to ale nepověsil na hřebík. Teď to udělám,“ zdůraznil.

Na Dakar v lednu odjel s cílem bojovat s nejlepšími v kategorii, nakonec byl ale spokojený i s umístěním ve druhé desítce pořadí. „Jsem hrozně rád, že jsem Dakar dokončil. Kdybych nenabral zbytečné čtyři hodiny závadou na motoru a minutím jednoho kontrolního bodu, byl bych sedmý,“ uvedl Macháček a dodal, že v takovém případě by to bylo jeho sportovní maximum.

Podle něj se naplno ukázalo, že špička v kategorii čtyřkolek je „jinde“. „Nastupuje nová generace mladých jezdců z Jižní Ameriky, kteří jsou podporovaní černou asistencí, znají tamní terény a mají stroje vyladěné na nadmořské výšky. A není šance jim konkurovat,“ řekl patnáctinásobný účastník Dakaru, který zpomalil i poté, co měl ve čtvrté etapě nepříjemný pád. „Pak už jsem si řekl pozor, nemá cenu blbnout. Chtěl jsem hlavně dojet do cíle,“ přiznal Macháček.

Podle české legendy kategorie čtyřkolek nelze říct, že by byl letošní ročník rallye extrémně náročný. I když řada dalších jezdců tvrdí opak. „Myslím si, že až tak těžký nebyl. Nemůžu to ale hodnotit, protože jsem předešlých sedm ročníků nedokončil a nejel jsem všechny etapy. Nicméně si myslím, že pro toho, kdo jede Dakar poprvé nebo podruhé, tak je každý těžký. A ten, kdo jede vícekrát, tak ten poslední je vždy těžký, protože člověk je o rok starší,“ pousmál se.

Macháček už řadu let připravuje čtyřkolky i pro další závodníky, tomu se zřejmě bude věnovat i nadále. „A není vyloučeno, že se na závodech objevím jako jakýsi mentor pro mladší,“ řekl. Osobně by byl rád, kdyby se slavný závod vrátil z Jižní Ameriky do Afriky, kde se dříve jezdilo. Uvědomuje si ale, že podobné rozhodnutí je nepravděpodobné.

Někdejší motokrosař patří mezi hlasité kritiky závodění v horách v Bolívii. „Kdyby se jel Dakar v Peru, Chile a Argentině a končilo se pěknými etapami u Cordóby jako letos, bylo by to zajímavé,“ podotkl Macháček.