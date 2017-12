I legendární Kalina razí na Dakar. Zlákala ho Buggyra

„Čeká nás už pátý start na Dakaru a cíl je od začátku stejný. Všichni děláme všechno pro to, abychom přivezli beduína,“ touží po sošce pro vítěze Jan Kalivoda, manažer Buggyry.

Jeho stáj spolupracuje s Tatrou, letos v Jižní Americe nasadí tři kamiony. Jedničkou je tradičně Martin Kolomý, pilotem druhého vozu Martin Šoltys, třetí, takzvanou rychlou asistenci, bude krotit Pavel Vrňák.

„Dělat rychlou asistenci týmům Tatra Buggyra Racing a MP Sports je skvělá možnost, jak nabrat zkušenosti a na další ročníky se vydat s vyššími ambicemi,“ řekl Vrňák.

Nových jmen je v týmu víc, Kolomý totiž vyměnil navigátory. Bratry Kiliánovy nahradí Rostislav Plný s mechanikem Jiřím Strossem.

„Vyhrané etapy jsou krásné, jsem za to rád, ale rozhoduje až výsledek v cíli. Je to maratonská soutěž. Vždy si říkám, že pojedeme hlavou, ale ona je to už taková střelba, že moc úseků se tak jet nedá,“ míní Kolomý, který i vinou technických potíží skončil naposledy patnáctý.

Šoltys se na start postaví navzdory tomu, že si v srpnu při závodech v Maďarsku zlomil obratel. „Museli jsme vyčkat, jak se můj zdravotní stav vyvine. Nakonec jsem v plné síle. Hlavním cílem je závod dokončit,“ tvrdí Šoltys, kterému bude pomáhat coby navigátor dakarský kmet Josef Kalina. 68letý trojnásobný vítěz prestižní rallye se na start postaví už po šestadvacáté.

„Určitě bych již nesedl do posádky, která by bojovala o celkové vítězství. Rád ale pomůžu Martinovi k nabrání zkušeností,“ slíbila legenda Dakaru.

Už od středy se tým Buggyry ladí na Dakar v dubajských dunách, protože do 40. ročníku rallye se vracejí písčité etapy v Peru. „Bude to hodně o píscích. Kamion, který by se alespoň blížil tomu našemu, jsme nesehnali, použijeme proto v Dubaji malá auta,“ prozradil pilot Kolomý. „Nejedná se sice o ideální variantu, ale každý kilometr najetý v písku má svou cenu.“

Dakarská technika už je pryč, to i v případě MKR Technology, která připravila renaulty pro holandské Mammoet Rallysport a Riwald Dakar Team. Hlavní sestavu tvoří pilot Martin van den Brink s palubním mechanikem Danielem Kozlovským a navigátorem Wouterem Rosegaarem, druhý vůz řídí nováček Janus van Kasteren, třetí Gert Huzink.

„Po všech strastech, které nás potkaly, jsme v prohlášeních zdrženlivější, protože největší roli hraje štěstí,“ podotýká Mario Kress, šéf MKR Technology. „Bez něj můžete mít techniku připravenou jakkoli špičkově a stejně neuspějete. Udělali jsme maximum a víme, že naše vozy umějí být mezi nejlepšími. Letos se pojede hodně ve vysokých nadmořských výškách. I s tím jsme v přípravách počítali. Jsme zvyklí bojovat i v nejtěžších podmínkách. Auta jsou ve výborné kondici!“