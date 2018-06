Černý slaví cyklistický double a říká: Vyšlo to! Platilo risk je zisk

Máte český mistrovský double. Věřil byste tomu před týdnem?

Tak tomu bych nevěřil. Asi bych si myslel, že si ze mě dělají srandu.

Jak si takovou formu vysvětlujete?

Hnala mě motivace stát se mistrem republiky a hlavně bych strašně moc chtěl smlouvu do World Tour, o kterou jsem si snad teď i řekl. Doufám, že se mi něco povede domluvit.

Po vítězné časovce jste ještě v týmu Elkov Author neměli určeného lídra pro silniční závod. Dnes už před startem přiřkli post lídra vám?

Ne, byli jsme tam tři, ještě Honza Bárta a Jirka Polnický. Měli jsme vyčkávat do poslední možné chvíle a potom měl ten, kdo na to bude mít nohy, udělat to, co jsem nakonec i udělal.

Nebyl jste nervózní, když jste tři kola před cílem jel v pozadí ve skupině, která ztrácela na skupinu se Štybarem dvě a půl minuty?

Bylo to risk je zisk. Ta první skupina odjela, my v ní měli taky pár lidí, ale pak jsme si je s Honzou Bártou doskočili.

A najednou jste v dresech Elkovu hráli přesilovku 6 na 1 proti Zdeňkovi Štybarovi. To už jste doufal, že ho kolektivně uštvete?

Viděl jsem, že už toho další kluci od nás mají dost, tak jsem je zmotivoval, aby ještě jedno kolo vydrželi. Potom jsme to vzali do svých ruk a s Honzou Bártou a Kubou Otrubou jsme si řekli, že budeme bojovat.

Bojoval i Štybar, 40 kilometrů před cílem vám ujel.

Ale my jsme si dál věřili. Kluci odvedli 100 procent práce, aby to za ním udrželi v dosahu. Nervózní jsem byl, ale vyšlo to, jak to vyšlo.

Sám jste atakoval při nájezdu do posledního kola. Kdy jste uvěřil, že zvítězíte?

Až při nájezdu do poslední zatáčky.

Roman Kreuziger nebyl právě nadšený, jak jste na něj a Štybara vyrukovali v 10 lidech z Elkova. Co na to říct?

Bohužel, taková je cyklistika. Myslím si, že kdyby byl v naší pozici, udělal by to stejné.

Nelíbilo se mu, že jste se týmově vozili ve skupině vzadu a netahali tempo, načež jste na něj a na Štybara nastupovali jeden po druhém. Takový byl plán?

Jak říkám, taková je prostě cyklistika, tak to chodí, i když někomu to může připadat nefér. Nikdy nevíte, co se může stát. Měl být připravený na každou příležitost, nohy na to má. Víc se k tomu nedá říct.

Loni vám v koncovce šampionátu Zdeněk Štybar unikl a slavil titul. Je dnešek pro vás i určitou odvetou?

Loni jsem na tom rozhodně ještě nebyl tak dobře jako letos. Moc jsem ten titul chtěl, věřil jsem si a dobře to dopadlo.

Hodně vás nabudila už výhra v časovce?

Ta dost pomohla mé hlavě, samozřejmě k lepšímu. Začal jsem si věřit čím dál víc, že bych mohl vyhrát i silniční závod. Po časovce jsem věděl, že nohy na to rozhodně mám. Úplně speciálně jsem se ale na mistrák nepřipravoval, formu jsem šteloval na celou sezonu, abych měl co nejvíc stabilní výsledky.