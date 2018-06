O vydařené přesilovce 6 na 1. Vítěz má vždycky pravdu, reagoval Štybar

Nechci snižovat vítězství Černého

„Jak víte, jsem dost horká hlava. Pustil jsem se po závodě do Elkovu. Neseděl mi jejich styl závodění, netahali. Nechci tím ale snižovat vítězství Pepy Černého, kterému gratuluju. Holt využil, že jeli ve velké převaze, a zvolili taktiku, díky které vyhráli. Celkově to byl krásný závod i díky fantastickým fanouškům. No a já mám motivaci navíc na příští rok.“