Finský šampion Pylsy: Neuvěřitelné emoce. A Češi? Máme je přečtené

Pylsy byl zároveň zvolen nejlepším centrem turnaje.

Joonasi, gratulace. Jste podruhé za sebou šampioni, nastává éra Finů?

To já nevím? Opravdu nevím. Možná jo. Uvidíme, co se bude dít dál. Máme skvělého brankáře, to hrozně pomáhá.

Ukázalo se, že florbal je stále hlavně o Finech a Švédech?

Ne, to vůbec. V sobotu sehráli Švýcaři ohromně vyrovnaný zápas se Švédy, málem vyhráli. Jsou tu čtyři země, které mohou vyhrát každý zápas, když mají dobrého brankáře a fungující obranu.

Češi se proti vám ale hodně trápí, jak pracujete, abyste se drželi stále před nimi?

My české hráče dobře známe. A protože je trénuje Petri Kettunen, máme přečtený i systém.

Takže český trenér Kettunen je pro vás spíše výhoda?

Rozhodně.

Kromě druhého zlata jste letos dostal i cenu pro nejlepšího centra turnaje, jak se vaše role změnila za ty dva roky?

Cítím se neuvěřitelně. Dva roky zpátky jsem moc nehrál, takže v tom vidím největší rozdíl oproti prvnímu titulu.

Jak těžké bylo vypořádat se se Švédy?

Mají skvělé hráče. Museli jsme hrát bez chyby v obraně a proměnit každou šanci.

Jak jste se vyrovnávali s fyzickou hrou?

No, bylo toho dost, na hřišti bylo příliš mnoho emocí a rozhodčí to nechali plynout. Z obou stran těch emocí bylo hodně.

Při vašem gólu na 6:3 jste byl na hřišti, ale na lavičce začal trenér vaše spoluhráče uklidňovat, ať tolik nejásají, bylo to třeba?

Jo, určitě. My jsme to hodně oslavovali, je dobře, že nás držel, abychom to nepřeháněli.

Měli jste před zápasem v hlavě to, že jste se Švédy prohráli ve skupině?

Ne, vůbec. Na tohle nikdy nemyslím. Vždycky vím, že příště vyhrajeme.

Jak to budete oslavovat?

Nemám vůbec ponětí, odlétáme zítra. Noc trávíme v Praze.