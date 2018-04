Neznámý Čech, americký idol. Když se loučil, poklonil se i John Wayne

Nedávno to bylo rovných 40 let, co jedna z největších postav v historii Boston Celtics i celé NBA dala sbohem palubovkám.

Devátého dubna 1978 se konala jedna velká derniéra. A vlastně to byl i dárek k narozeninám. Ty Havlicek slavil vpředvečer rozlučkového zápasu.

Nabízí se porovnání s nedávným loučením Kobeho Bryanta. Oba dostali dobře připravené večírky, už dlouho dopředu věděli, že tentokrát se do play off nepodívají.

Oba - Bryant i Havlicek - se loučili výhrou, navíc velkým individuálním představením.

Říkali mu Hondo Pro Spojené státy atypické příjmení Havlicek přímo volalo po tom, aby jeho celosvětově nejznámější nositel získal celou řadu přezdívek. Říkali mu Captain či El capitan. Stal se Iron Johnem - za 16 sezon vynechal jen 29 zápasů. A pak tu je celá řada oslovení, která směřuje k jeho slovanskému původu - Czech, ‘Cek, Alexander Chekhov... Ale nejslavnější přezdívka provází Johna Havliceka od střední školy. Hondo mu začali spoluhráči říkat podle slavného westernu z roku 1953. To pro Havlicekovu podobnost s Johnem Waynem.

Tak blýskavá show jako předloni v hollywoodském Staples Center se v Boston Garden roku 1978 samozřejmě nekonala. Massachusetts není Kalifornie a Havlicek nebyl Bryant.

Dříč a skromný muž, který nerad přijímal pocty, versus americky sebevědomá globální ikona uvyklá červenému koberci.

Ale pro sportovní svět to byl v obou případech zlom. Konec éry.

Celtics se sice ve druhé půlce sedmdesátých let rozpadl vítězný tým, který Havlicek ještě v sezoně 1977/78 držel. Odehrál všech 82 utkání základní části, střílel v průměru 16,1 bodu na zápas. A stále byl v perfektní kondici.

Běhal jako zajíc, zdraví mu mohla celá aréna závidět.

Neskutečná fyzická připravenost. To byl jeden z důvodů, proč by si bezmála dvoumetrového chlapa ze Celtics rád vypůjčil každý sportovní klub v Americe. Nejen basketbalový.

Talent s dvojitými plícemi

Havlicek byl totiž Talent. Na střední vynikal v klasickém sportovním triviu - baseballu, americkém fotbalu i basketbalu. Na vysoké, slavné Ohio State, zvolil basketbal a baseball, i když po něm tamní fotbalisté tolik toužili.

Jak dobrý Havlicek byl? Kromě Bostonu Celtics jej draftovali také Cleveland Browns, tehdy jeden ze špičkových týmů NFL. V roce 1962 dokonce bojoval o místo v jejich sestavě.

Bostoňané oslavují Johna Havliceka (17) a trenéra Reda Auerbacha (s doutníkem) za podíl na titulu v NBA pro rok 1965.

Čtyři roky tenhle sport nehrál, Browns ho zkoušeli na pozici, se kterou neměl zkušenost. Ze soupisky ho sice nakonec vyřadili, ale váhali u něj až do konce přípravy. Měl se jim přijet ukázat zas po půl roce.

Smůla - tou dobou Havlicek mířil za prvním z osmi titulů z NBA s Celtics.

Když v dalších letech elegantně navlékal jeden prsten pro šampiony za druhým, novináři ho nabádali, ať ve volných chvílích posílí baseballové Boston Red Sox.

Nejspíš to mysleli jen v žertu, a stejně doufali, že se to stane.

Co kdyby...

Vlastně to nebyl tak bláznivý nápad. Než Havlicek vstoupil do NBA, hned několik klubů MLB mu nabízelo smlouvu. Byli mezi nimi třeba New York Yankees.

Má prý dvoje plíce. Skoro doopravdy. Když mu je potřebovali doktoři zrentgenovat, na jeden snímek se nevešly.

John Havlicek hovoří pro NBA.com o své kariéře.

„Dalo by se obhájit, že je nejužitečnějším hráčem v NBA. Anebo nejlepším atletem, jakého kdy NBA měla. A to by ho řadilo do čela všech sportovců, protože jen pár dalších sportů vyžaduje tak skvělou atletickou připravenost jako basketbal,“ psali o Havlicekovi ve Sports Illustrated v roce 1974.

S Celtics právě vyhrál další titul. Ve 34 letech se stal se nejužitečnějším hráčem finálové série, když zvládl 289 minut z 291 možných.

John Havlicek očima dějin Narodil se 8. dubna 1940 do rodiny českého otce a matky chorvatského původu v té nejchudší části Ohia. S univerzitou Ohio State jednou vyhrál NCAA a dvakrát neúspěšně figuroval ve finále. S Boston Celtics slavil za 16 sezon osm titulů v NBA - více jich mají jen jeho spoluhráči Bill Russell a Sam Jones. V roce 1974 se stal nejužitečnějším hráčem finálové série. Drží klubové rekordy Celtics pro základní část NBA v počtu nastřílených bodů (26 395), zápasů (1 270) i minut (46 471). Třináctkrát si zahrál Utkání hvězd NBA, je členem basketbalové Síně slávy i jedním z 50 nejlepších hráčů vybíraných k 50. výročí NBA. Sám se označoval za „tvrdě pracujícího Čechoslováka“. Není známo, že by měl někdy příležitost vlast svého otce navštívit. Dnes žije na Floridě.

O další čtyři roky později Havlicek ještě stíhal. Nejen to, on vynikal. Jeho tělo mohlo, ale hlava už měla dost. I když... později si tenhle odchod trochu vyčítal.

Prý kdyby věděl, jak dobrý bude Larry Bird, ještě by si s ním zahrál. Minuli se o pár měsíců.

Slávu z dubna 1978 však už nešlo vzít zpět.

Ani kvůli Larrymu Birdovi.

Tehdy ještě konec znamenal konec.

Takže 1442. zápas Johna Havliceka za Boston zůstal posledním.

Proti Buffalo Braves dal první koš Celtics a dal i poslední koš Celtics. Celkem 29 bodů a k nim devět asistencí. Jedenačtyřicet minut na hřišti. Výhra 131:114.

Vlastně se dlouho zastřeloval, proměnil jen 11 z 33 pokusů. „Rozhodl jsem se, že budu hodně střílet. Přáli si to tak i moji spoluhráči a já jsem si nechtěl později vyčítat, že jsem to měl vzít víc na sebe,“ komentoval ta čísla Havlicek.

Plných 17 bodů si nakonec schoval do čtvrté čtvrtiny. Devět z nich se vešlo do 55 sekund.

Momenty z posledního zápasu Johna Havliceka v NBA:

A to bylo všechno.

Proslovy byly prosloveny, dary předány a ruce podány...

Hrdina dne odcházel stylově.

Zdržel se prý v hale jako jeden z posledních. To aby mohl za sebou zhasnout. Sbalil si zbytek svých věcí a otevřel lístek s poděkováním za jedinečnou kariéru, který na něj v šatně čekal.

Johnu Havlicekovi poslal vzkaz John Wayne.