Je čas na něco speciálního. Filadelfie se těší na souhru mladých hvězd

Favorizovaný Washington v čele s Johnem Wallem, který loni sahal po finále konference, sice utkání s Philadelphií zvládl a zvítězil 120:115, ale mladé jádro Sixers „čaroděje“ z Washingtonu pěkně potrápilo a ukázalo, jak světlá by mohla být budoucnost klubu z města Rockyho Balboy.

Embiida doplňoval ostrostřelec Robert Covington, poslední dvě jedničky draftu Ben Simmons a Markelle Fultz a najednou po letech měli fandové Sixers spoustu důvodů k radosti.

„Myslím, že máme šanci na play-off,“ řekl Embiid po utkání za které zvládl 18 bodů, 13 doskoků a čtyři asistence za necelých sedmadvacet minut. Přibližně o sedm minut víc, než mu předpovídal v rámci rekonvalescence trenér Brett Brown.

„Učíme se, jak máme hrát jeden s druhým. Musím se sžít hlavně s Benem Simmonsem. Potřebujeme spolu odehrát víc zápasů a získat rytmus,“ připomíná Embiid mladého Australana, který vynechal loňskou sezonu pro zranění.

„Hrozně mě baví hrát v tomhle týmu. Bude to super sezona. Těším se, až se ukážeme našim fanouškům a začneme vítězit,“ řekl Simmons, který ve svém prvním utkání v NBA blýskl 18 body, deseti doskoky a pěti asistencemi.

Trenér Brown po utkání řekl, že Embiid nemá zakázáno od lékařů hrát víc minut, jako tomu bylo v minulé sezoně, šlo prý spíše o plán, jak dostat svou třiadvacetiletou hvězdu do hry po zranění kolene.

Embiid totiž už v NBA mohl působit tři roky, ale všemožné zdravotní problémy mu dovolily za tři sezony odehrát pouze 31 zápasů (14 procent možných utkání týmu). I tak skončil druhý v hlasování o nováčka roku a podepsal před pár dny novou pětiletou smlouvu za téměř 150 milionů dolarů.

Teď se po letech strádání Sixers opravdu pokouší vyhrávat a přizpůsobili tomu i kádr. Získali střelce J. J. Redicka a pivota Amira Johnsona, borce se zkušenostmi z vyřazovacích bojů. Mezi mladíky bychom neměli zapomenout ani na zahraniční naděje Chorvata Daria Šariće a Furkana Korkmaze z Turecka.

Všichni však byli zvědaví hlavně na Embiida. Ten má podle expertů největší potenciál stát se superhvězdou a táhnout Sixers k výhrám. Pokud však bude zdravý.

„Chtěl jsem v prvním zápase sezony předvést divákům něco speciálního, jako když jsem loni po zranění zasmečoval proti Houstonu,“ vykládal novinářům Embiid.

Joel Embiid proti Washingtonu:

Hned v prvním útoku byl blízko monstrózní smeče přes Jasona Smithe, ale dunk se mu nepovedl a byl jen faulován.

„Odrazil jsem se moc daleko. Chtěl jsem moc předvést něco speciálního, ale nevyšlo to. Jason Smith je velký chlapík. Tak příště,“ ušklíbl se Embiid na novináře.

Tihle všichni v čele s „Procesem“, jak si Embiid sám přezdívá, by měli tým, kterému se několik let celá liga smála, dostat zpět do play-off a podle prvního utkání to vypadá nadějně.