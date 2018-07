Jak kanoista z Ostrožské Nové Vsi získal evropské zlato

„O to cennější, že to bylo na jediné olympijské trati deblkanoistů,“ upozornil šéftrenér oddílu zpod Buchlova Vít Pjajčík.

Zalubil triumfoval v italském Auronzu na 1 000 metrech se svým jmenovcem Minaříkem z Kojetína. Navázali tak na titul dvojice Rajnoch-Šlocar z doby před 16 lety.

Zalubil s Minaříkem zvítězili rozdílem téměř vteřiny. „Už před pětistovkou do toho Jirka hrábnul. Na poslední třístovce jsem viděl, že vepředu jsou už jen tři lodě a my pořád jedeme dopředu. Už jsem to jen tlačil, co to šlo, a nakonec to vyšlo,“ radoval se Zalubil v rozhovoru pro svazový web.

„Myslel jsem si, že na titul máme, ale nechal jsem se překvapit. Říkal jsem si, že do šestého místa budu spokojený, medaile bude super.“ Oba ještě postoupili do finále čtyřkanoe na pětistovce, kde se museli spokojit se šestým místem.

„Obě disciplíny ale pojedou na konci července na mistrovství světa,“ podotkl Pjajčík.

V Bulharsku však bude viset cenný kov mnohem výše. „Podobný úspěch se nedá čekat. Konkurence bude daleko těžší. Je možné, že některé země na mistrovství Evropy nepostavily nejsilnější posádky. Otázka je, jak na tom budou zámořští kanonisté. V první řadě bude cílem postoupit do finále,“ ví Pjajčík.

Jeho osmnáctiletý svěřenec se bude v Bulharsku loučit s juniorskou kategorií. Minařík přitom může ještě dva roky závodit mezi mládežníky. „Je to škoda. Sedlo jim to spolu,“ lituje Pjajčík.

Sejít se můžou znovu za dva roky v kategorii do 23 let, která je mezistupněm k definitivnímu přechodu mezi dospělé kanoisty.

Zalubil zůstane ještě minimálně do příštího léta v Ostrožské Nové Vsi pod dohledem Pjajčíka, rodáka z Mařatic totiž čeká za rok maturita na obchodní akademii.

„Předpokládáme, že mu pak tréninkové podmínky nabídnou v Praze - Dukla, případně USK. Bude si pak hledat pozici mezi dospělými,“ naznačil Pjajčík. „Prvním krůčkem bude, aby se prosadil v kategorii do 23 let.“

Pokud se mu to povede, může Zalubil jednou navázat na Petra Hrušku, který na olympijských hrách v Barceloně 1992 postoupil na deblkajaku s Reném Kučerou do finále tisícovky. „To byl pro náš oddíl superúspěch,“ poznamenal Pjajčík.