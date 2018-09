Veselý napravil barážový kiks. Byl jsem po něm zlomený, přiznal

I když ani nedělní bitva s 20letým Valkuszem, 271. hráčem světového žebříčku, neprobíhala hladce. Veselý ztratil tie break první sady, pak se však jeho soupeř unavil a převahu měl na své straně český borec, který dotáhl své druhé vystoupení v Budapešti k vytoužené výhře.

Musel jste si pořádně oddechnout...

Obrovská úleva, ty tři poslední sety byly velmi jednoznačné. Nevyužil jsem ale mečbol za stavu 5:1. Soupeř získal sebevědomí, což by se nemělo stávat. Jako zkušený hráč bych tohle měl zvládat. Zahrál výborně, ale nakonec byl můj výkon daleko lepší, stabilnější. Po pátku jsem byl zlomený, přemýšlel jsem o antukové hře, která mi vždy vycházela. Musel jsem se do toho dostat mentálně, protože očekávání leželo na mně. Zvládl jsem to.

Po prvním utkání jste si stěžoval na špatnou fyzickou kondici. Bylo to tentokrát lepší?

Nic velkého se stále nedá očekávat. Tři měsíce jsem marodil. Dohnat takové manko není legrace a někde to chybí. Přes měsíc jsem nedělal nic na nohy, jsou pomalejší. Potřebuje to čas. Aspoň že vytrvalost se vrátila rychle, fyzicky jsem se cítil dobře.

Český mužský tenis prožívá v porovnání s minulými lety krušné období. Co vy a Davis Cup?

Rádi bychom se rozloučili vítězstvím, tedy návratem do světové skupiny. Kvalitu na to máme. Vrátit se by bylo super. Co bude dál, to se uvidí. Nový formát přinese plusy i minusy, nebude se hrát na domácí nebo venkovní prostředí, což je škoda. Ale teď je to zbytečné hodnotit

Stane se nová podoba Davis Cupu méně atraktivní pro světovou špičku?

Pro světové hráče to bude nepředstavitelné, navíc finance je také motivovat nebudou. Hodit se jim to nebude ani termínově. Celé se to bude muset přehodnotit, podle mě se to nevychytalo.