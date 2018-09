Zpět na místě bronzu. Prskavec chce v Riu navázat na olympijský úspěch

A jakmile sedl do svého kajaku a poprvé si sjel tamní kanál, okamžitě mu začaly naskakovat vzpomínky.

Na tisíce fanoušků na tribunách.

Na olympijské kruhy všude kolem.

Na nešťastnou třináctou branku.

Právě na této levé protivodě se rozhodlo, že se o něm (prozatím) nebude mluvit jako o olympijském vítězi, ale jen jako o bronzovém medailistovi.

Přilbou se totiž v Riu dotkl tyče a připsal si dvě trestné vteřiny.

A tak přesto, že ve finále na kanále Whitewater zajel v Deodoru nejlepší jízdu, která byla o vteřinu a půl rychlejší než výkon zlatého Brita Josepha Clarkea, stačilo to pouze na bronz.

„Ale ta třináctka už mě nepronásleduje,“ usmívá se před blížícím se mistrovstvím světa, které se koná od úterý do neděle.

Vypadá uvolněně, vyrovnaně.

Jak by taky ne, když má za sebou nejlepší sezonu kariéry. Nejhorším umístěním Prskavce bylo letos čtvrté místo v Liptovském Mikuláši. „Kdyby mi někdo řekl, že pak budu jenom lepší, nevěřil bych,“ říká. Ale byl.

Sbíral jedno pódiové umístění za druhým. Ve slavném seriálu bylo takřka jisté, že postoupí do finálových jízd a že v nich bude patřit mezi tři nejlepší.

„Bylo to poprvé, co jsem odjel celou sérii, a bylo to taky poprvé, co jsem se pokaždé umístil ve finále a držel stejnou formu. Pořád jsem se umisťoval na předních pozicích a za to jsem strašně rád,“ vypráví upřímně.

Až do letošního roku se pětadvacetiletému kajakáři nedařilo držet tak vysokou výkonnost po celou sezonu.

Dokázal se připravit na mistrovství Evropy, ve formě pak odjel ještě další dva závody Světového poháru, ale v tom dalším už se trápil.

„To už jsem byl vždycky špatný, nemohl jsem a byl jsem taky tlustý,“ směje se. „Pak jsem zase musel natrénovat, abych byl super připravený. Ale letos jsem od prvního do pátého kola poháru cítil, že patřím k favoritům. A toho si cením strašně moc. Vlastně se mi všechny závody povedly sjet tak, jak jsem chtěl.“ Také proto celý Světový pohár poprvé v kariéře vyhrál.

A také proto se teď od něj na světovém šampionátu očekává, že bude na jednu z cenných medailí útočit.

Jiří Prskavec na olympijských hrách v Riu.

Na brazilském kanálu má ještě z doby před dvěma roky odtrénovány hodiny času, zná tam každé zákoutí. Ne všichni Prskavcovi soupeři tu možnost měli.

„Tohle by mohla být výhoda,“ nezastírá. „Ale sezona už je teď velmi úspěšná. I kdybych skončil čtyřicátý, nebudu nespokojený. S tím ale samozřejmě do závodu nepůjdu. Pokud se všechno sejde, můžu pomýšlet na medaili.“

Třeba i na tu nejcennější jako před třemi lety.