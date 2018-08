Z týmu mě mrazilo, vzpomíná trenér pardubických hokejbalistů

„Když už jste ve finále, tak samozřejmě chcete zlato, takže mě to ještě malinko mrzí, ale hlavně si vážím toho, jak fungoval tým. To, co se odehrávalo v kabině a jinde mimo mantinely, z toho mrazilo. Navíc myslím, že jsme byli Kertu vyrovnaným soupeřem. Druhé místo mě těší,“ říká v rozhovoru pro klubový web.

S přihlédnutím k tomu, jakým stylem Pardubice do finále prošly, si jej váží ještě o něco víc. „Ve čtvrtfinále jsme prohrávali s Ústím 0:2 na zápasy a otočili jsme to u nich v prodloužení pátého zápasu, v semifinále jsme ve třech utkáních přehráli Letohrad a ve finále jsme, znovu opakuji, byli vyrovnaným soupeřem Kertu. Absolvovali jsme za měsíc a půl 13 těžkých zápasů, z toho pětkrát prodloužení a jednou nájezdy, kluci měli fakt dobře natrénováno, byla to paráda,“ ohlíží Mašík.

Východočeši jsou už v současné době v plné přípravě na nadcházející extraligový ročník. „Odstartovali jsme už před měsícem a první týden byl takový zahřívací, teď už do toho však trošku šlápneme. Docházka bohužel není úplně ideální, ale je to zraněními, nemocemi a také si kluci vybírají dovolené. Věřím, že se to postupně srovná a budeme na sezonu připraveni,“ plánuje Mašík.

První zápas mají Pardubice na programu už 1. září, kdy doma změří síly s Kovem Praha. „Sezona není tak dlouhá, abychom si mohli nechat utéct začátek, takže budeme chtít být v co nejlepší kondici, ale na druhou stranu pro nás není priorita být v největším laufu. Budeme dolaďovat sestavu a další věci,“ přibližuje Mašík.

Pardubického kouče čeká nová výzva u národního týmu

Nároky na výkonnost bude chtít stupňovat až postupem základní části. „Po dohodě s kondičním trenérem chceme do přípravy v hlavní části sezony zapracovat další věci, týkající se fyzické připravenosti. Jen z letní přípravy až do listopadu hráči nevydrží,“ uvědomuje si Mašík. Během nadcházejícího ročníku je v Pardubicích připraven vedle dobré kondice hráčů splnit ještě jeden úkol.

„Opět se pokusíme zapracovat mladé hráče z našich dorostů. Někteří přecházejí do mužů už věkem a další si o šanci říkají svým výkonem. Dorost vyhrál titul mistra republiky, mladší byli třetí v republice a svoje kvality bezesporu mají. Budou se jen muset porvat s tím přechodem do mužů,“ říká Mašík.

Stranou extraligy jej na trenérském poli čeká ještě další pořádná výzva. Mašík se zhostil role hlavního trenéra národního týmu.

„Na to se strašně moc těším. Je to velká pocta, ale zároveň i zodpovědnost. Proběhly už tři kempy a cítíme z kluků chuť, to je super. Snažíme se vše nachystat tak, aby se alespoň chvilku naši hráči cítili jako profíci. Tlak na nás určitě bude, ale myslím, že přijde až tak v říjnu na Eurohokejbal tour. Tam bychom se měli potkat se Slovenskem, Švýcarskem a Finskem. Bude to první těžší prověrka, ale věřím, že se s tím vypořádáme se ctí,“ nepochybuje.

Ještě než to všechno vypukne, musel si kouč pořádně odpočinout. „Hned po sezoně jsem s dcerami a partou kamarádů odletěl k moři. Potom jsem si ještě užil prodloužený víkend v Římě, ale hned následovalo reprezentační soustředění v Jičíně a hlavně sezona s Pardubicemi.“