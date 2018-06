Moravec: Biatlon není jenom o Gábině. Lístky budou vyprodané rychle

Návrat domácí destinace do Světového poháru pozitivně vnímají také čeští závodníci. „Nové Město by to toho kolotoče patřit mělo,“ je přesvědčen Ondřej Moravec. „Rozhodně je to pro nás dobře. Tím, že je to doma, je to super.“

Ptát se, jestli jste to přivítal, je tedy asi zbytečné.

Myslím si, že závodit doma je pro každého sportovce do jisté míry sen, něco speciálního. Zvlášť, když návštěvnost v Novém Městě vždy bývá asi největší v celém svěťáku. Takže je to pro nás určitě velké plus. Navíc letos se končí v Novém Městě těsně před Vánoci, v neděli 23. prosince. A třeba konkrétně já to mám z Nového Města domů hodinu autem. (usmívá se)

Závodníci z jiných zemí ze soutěžního programu jediný den před Štědrým dnem asi nebudou až tak nadšení.

Neumím si moc představit, končit někde, odkud musíte cestovat deset, dvanáct hodin. Takže i v tomto směru je pro nás dobře, že to vyšlo tak, že poslední svěťák je v Česku. Pro nás to bude znamenat rychlý návrat. I s tím, že se to sešlo takhle blbě, že je to těsně před svátky.

Nebudete pár hodin před Štědrým dnem pár kilometrů od domova hlavou už trochu jinde?

To si úplně nemyslím. Konkrétně jákolikrát nebývám na Vánoce doma. Neříkám na Štědrý den, to většinou ano. Ale bohužel, sněhové podmínky u nás v tomto období nebývají ideální. Proto většinou třeba už 26. prosince standardně odjíždíme někam za sněhem, většinou do ciziny. Takže fakt, že budeme závodit takhle blízko vánočním svátkům, to pro nás není něco až tak zvláštního, že bychom se nedokázali soustředit. To určitě ne.

Navíc, pro diváky předvánoční termín může být takřka ideální...

Myslím, že fanoušci na to čekali. Svěťák v Novém Městě více než dva roky nebyl. Ne, že by to organizační výbor z Nového Města takhle chtěl. Věřím, že by byli rádi, kdyby svěťák měli každý rok.

Letošní Světový pohár bude pro české fanoušky trochu jiný: už na něm nebude v domácím prostředí startovat Gabriela Koukalová. Nemůže se neúčast této někdejší velké tváře českého biatlonu na zájmu diváků odrazit?

Tvář, lákadlo, ale také výsledkový tahoun našeho týmu odešel. To je pravda. Ale co vím od lidí z České televize, kteří z toho taky měli nějakou obavu, čísla sledovanosti na některých závodech byla dokonce vyšší, než když jezdila Gábina. Pokud to mám brát podle toho, tak se vůbec nebojím, že si lidé cestu nenajdou. Pokud fanoušci chtějí vidět biatlon, ne jen Gábinu, tak přijdou.

Na co byste tedy lidi pozval?

Biatlon není jenom o Gábině Koukalové. Najde se spousta jiných lidí ze světového kolotoče, kteří přijedou. Lákadlo tam je. Navíc, na biatlonu je dobré to, že fanoušci vědí, že všichni závodníci budou startovat všude. Nestane se, že by třeba Martin Fourcade náhodou chyběl. Pokud tedy nebude, nedej Bože, nemocný, což se mu nestalo možná deset let. Pravděpodobnost, že ho uvidíte v Novém Městě, je veliká. Dorazí ti úplně nejlepší. A mám pocit, že lidé chtějí vidět právě i tyhle závodníky. Prostě přijdou. Myslím, že lístky budou vyprodané hodně rychle.

Nové Město už si získalo skvělou pověst mezi běžci na lyžích, biatlonisty i bikery. Nezasloužilo by si pořádat špičkové akce pravidelně?

Přál bych jim, aby bylo pevným členem svěťáku pro každý rok. Ale je to boj. Míst, kde se Světový pohár jezdí, je relativně dost. A dostat se do kalendáře napevno není úplně jednoduché. Na druhou stranu: kdyby tomu bylo tak, po nějaké době, řekněme po deseti letech, už by byli lidé sportem nasycení. A pak by asi přestali chodit. Teď, když je u biatlonu dvouletá pauza, přijdou natěšení a zase bude plno. Tak, jak tomu bylo naposledy. Proto si myslím, že je to zvolené relativně dobře.

Sprint biatlonistů v Novém Městě na Moravě provázela skvělá divácká kulisa.

Světový pohár se v Česku uskuteční až v prosinci, už o prázdninách však Vysočina Arena bude hostit Mistrovství světa v biatlonu na kolečkových lyžích. Jak tuto akci vnímáte? Bude to zajímavá příprava na zimu, nebo půjde o víc?

Tím, že je to doma a jde o mistrovství světa, to není jen tak nějaká příprava. Určitou váhu to má, alespoň pro nás. Teď mluvím za sebe, ale myslím, že to tak berou i ostatní. Nikdo to určitě nepojede jen tak odzávodit, odbouchat, ať to dopadne jakkoliv. Rozhodně se na to budeme připravovat. Ale hlavní cíl to určitě nebude, trénink je směřovaný k mistrovství světa v zimě.

Jakou pozici má světový šampionát v biatlonu na kolečkových lyžích pro ostatní státy?

Na těchto závodech většinou startují země, řekněme, východního bloku. Závodníci ze západních zemí, ať to jsou Němci, Francouzi nebo Italové, většinou chybí. Ale řekl bych, že sem by přijet mohli. Věřím, že by to mohlo být zlomové mistrovství světa, na kterém by se po dlouhé době zase objevily i jiné země než jen ta klasika, co na něm bývá vždycky.

Slyšel jsem, že o kvalitě závodů by mohlo rozhodovat právě to, zda na nich budou, nebo nebudou biatlonisté z Německa.

Zrovna u Němců nevím, ti léto většinou mívají hodně nabité. Mají seriál letních závodů, které se berou jako nominační pro zařazení do týmu na zimu. Je to pro ně tak prestižní, tak důležité, že se většinou žádných dalších závodů neúčastní. Ale Italové, Rakušané nebo Slovinci by mohli přijet. Pro ně je to kousíček. Nové Město znají, vědí, jaké to tam je. Navíc letní šampionát, pokud je na kolečkových lyžích, je na zimu dobrá příprava. Věřím, že kdyby tam startovaly tyto země, mohl by to být opravdu pěkný závod.