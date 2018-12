Jsme jezdiči, ale zapomněli jsme na zakončení, hledá vysvětlení Curney

V sobotu proti Finům „čekání na zázrak“, proti Švýcarům už lepší výkon, byť nestačil, souhlasíte?

Nějaké zlepšení tam bylo. Švýcaři hráli hůř, byli hratelnější, ale pořád jsme předvedli málo, nestačilo to. Nebylo to tak, že by nás brutálně přehráli, šlo o vyrovnaný zápas. Rozhodly chyby, oni jich více potrestali. Na dva góly se nevyhrává, to je realita.

Český tým dělal chyb opravdu mnoho, jako příklad mě napadá ztráta balonku Lukáše Veltšmída před prvním inkasovaným gólem, pak zkažené přečíslení čtyři na jednoho...

Sport je o chybách. Kdyby nebyly, tak nepadají góly. Tady opravdu rozhodovaly maličkosti, oni těch chyb udělali méně a naše potrestali.

Proč se na góly tak nadřete, když ostatní top týmy problém nemají?

To je největší rozdíl, který vidím už delší dobu. A týká se celého českého sportu. My jsme zapomněli na zakončení, na střelbu. Děláme hodně věcí okolo, jsme jezdiči, odmakáme to, ale sport je o gólech a to je náš největší problém.

Vychází neefektivita střelby i ze systému, v němž jste se dva roky zaměřovali hlavně na obranu?

Tak to je. Postavili jsme systém na málo inkasovaných gólech. Tři čtyři branky vždycky nějaké dáme, že jo. Bohužel to dnes nestačilo, z naší strany to byl spíše boj než koukatelná hra.

Jak pomohly českému florbalu dva roky pod finským trenérem Petrim Kettunenem?

Určitě se zlepšujeme, hodně jsme zapracovali na obraně, v ní jsme agresivní, týmy nemají moc šancí. Ale zároveň my dáváme méně gólů. Je to jiný styl práce. Hra šitá na míru jiným hráčům.

Na mistrovství byli hráči, kterým systém nevyhovoval?

Jo i ne. My jsme systém samozřejmě přijali, pracovali jsme na něm dva roky. Mezinárodní florbal se takhle hraje, musíte být silní v soubojích. Na to nás připravili dobře.

Na čem pracovat v dalších měsících?

Na nějaké cestě jsme. Těžko hodnotit, co přidat. Do obrany to nebylo špatné, ale mně osobně chyběla hra na balonku, větší klid. Nemůže to být jen o boji.

Proč chyběl klid?

Nevytvořili jsme mezi sebou tolik vazeb, dlouho jsme hledali sestavu. Ale agresivně jsme hráli, to se povedlo. Dva roky není dlouhá doba, my jsme to vsadili na nějakou kartu a myslím, že to bylo v pohodě. Rozhodly maličkosti.

Fanoušci byli nakonec pozitivem, nebo negativem?

Spíše pomohli. Hrát před diváky je příjemné. Navíc já na ně na hřišti nemyslím, nesvazují mě. Je otázka, co ostatní, ale fanoušci byli spíše k dobru.

Z osobního hlediska říkáte co?

Moc jsem týmu nepomohl, čekal jsem víc. Moje role byla jiná, ale na to se nechci vymlouvat. Čas na hřišti jsem dostal, nechytl jsem se. Určitě nemůžu být spokojený. I když si myslím, že než začalo mistrovství, formu jsem měl. Pomáhá mi, když hodně hraju, já jsem před mistrovstvím nedržel 14 dní hokejku.