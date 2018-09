Třetí kvalitní soupeř, házenkáři Jičína hostí pražskou Duklu

„Dukla je vždycky výborná, ale myslím si, že v současném rozložení sil máme šanci uspět,“ uvedl Petr Mašát, trenér Jičína.

Východočechům se úvodní utkání sezony, které sehráli na domácím hřišti, náramně povedlo. Po výborném výkonu v něm porazili obhájce titulu z Karviné. Kvalitní výkon podali i v následujícím zápase v Lovosicích, kde to ale na body nestačilo. „Je to škoda, protože jsme si bod zasloužili,“ řekl kapitán družstva Martin Bareš.

V středu proti sobě bude Jičín mít soupeře, který ve dvou úvodních zápasech získal bod. Na úvod totiž prohrál v Lovosicích, poté remizoval s Plzní. Trenér Dukly Daniel Čurda předpokládá, že ani tentokrát to nebude mít jeho tým jednoduché: „V Jičíně je každý zápas těžký, domácí umí hrát před svými fanoušky v euforii. My jsme ale na začátku sezony předvedli velmi slušné výkony v Lovosicích i v Praze a na to chceme navázat.“

Utkání Jičín - Dukla začne v 18 hodin.