Těsná prohra házenkářů Jičína v generálce, teď už přijede mistr

Přesto v nekompletní sestavě – z různých důvodů chyběli gólman Machalický, dále Kostelecký, Drbohlav, Šulc a Rychna, jenž nebude hrát až do ledna – podali solidní výkon.

Utkání s Lovosicemi bylo po celou dobu vyrovnané. O poločase na tabuli svítilo nerozhodné skóre 13:13. Až z pohledu Jičína nepovedená koncovka rozhodla o jeho těsné prohře.

Jičín však může být s přípravou velmi spokojen. Dokázal vyhrát silně obsazený domácí turnaj Zepos cup. V něm porazil i vicemistra loňské extraligy Plzeň nebo polský Glogów. Také ostatní zápasy napověděly dobrou formu svěřenců Petra Mašáta a Aleše Babáka.

Ronal bude chtít v nové sezoně navázat na loňskou. V ní předváděl především na domácí palubovce kvalitní výkony. Nakonec z toho bylo šesté místo. A postup do play off je znovu hlavním cílem pro nadcházející sezonu.

„Naším cílem je postup do play off. Pokračuje trend vyrovnanosti soutěže, ale systém play off s sebou může vždycky přinést spoustu překvapení. Nemyslíme si, že by soutěže měla nějaké vyložené outsidery, a tak i boj o udržení bude vyrovnaný,“ uvedl Aleš Babák.

„Příprava v Jičíně se hodně podobá té na Chodově, kde bylo méně tréninků, ale byly o to intenzivnější. Ale proto, že se na Chodově na fyzické přípravě pracovalo fakt dobře, v Jičíně to pro mě nebyla taková pecka,“ řekl k přípravě Martin Kovařík, letní posila Jičína.

Začátek extraligy bude pro východočeský tým velmi těžký, hned v prvním kole totiž přivítá Jičín mistra z minulé sezony Karvinou, se kterou vypadl ve čtvrtfinále play off. Utkání se hraje přesně za týden.