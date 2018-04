Jičín bojoval a dřel až do konce, do semifinále jde ale soupeř

Bohužel pro ně měla koncovku znovu lepší Karviná a po výhře 26:25 a v sérii 3:0 na zápasy postoupila do semifinále.

Utkání bylo zajímavé, když červenou kartu v prvním poločase zaznamenal tahoun Karviné Michal Brůna, který ze sedmimetrového hodu nešťastně trefil gólmana Machalického do obličeje. Do té doby zaznamenal už pět branek.

Na druhé straně zářil znovu Ondřej Šulc, který předváděl svůj standardně skvělý výkon, ale bohužel pro něj a celý Jičín nedokázal deset vteřin před koncem utkání proměnit „sedmičku“, když ji hostující muž v brance Nemanja Marjanovič vyrazil na tyč a posunul svůj tým po třech duelech do semifinále.

„Karviná postoupila zaslouženě, protože vyhrála 3:0 na zápasy, ale myslím, že jsme si naší bojovností zasloužili alespoň čtvrté utkání. Je to škoda, bylo by to pro mladé hráče velmi přínosné a i fanoušci by si užili špičkovou házenou,“ řekl trenér Jičína Mašát.

Ronal teď čeká boj o konečné umístění v soutěži. Hrát by už měl příští týden.

Toho se asi nezúčastní Jiří Drbohlav, který se při jednom ze soubojů zranil a vypadá to na zranění vážnějšího rázu.