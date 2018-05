Ještě musíme udělat jeden krok, ví karvinský trenér Michalisko

„Jsme šťastní, že jsme domácí zápasy zvládli, ale ještě musíme udělat jeden krok a v Plzni bude peklo. Ale je to finále a nic jiného od něho nečekáme,“ řekl karvinský trenér Marek Michalisko.

Karvinští v neděli téměř pořád dotahovali vedení hostů. První gól dal až v šesté minutě Nedoma z křídla, přičemž snížil na 1:3. V 11. minutě Monczka ze sedmičky vyrovnal na 5:5, jenže záhy se hosté znovu utrhli. A byť domácím vyšel úvod druhé půle, když otočili stav 15:17 na 18:17, Plzeň nezlomili.

„Věděli jsme, že utkání bude těžší než v sobotu, protože Plzeňští ten bod potřebovali. Znají nás, my je, takže je obrovsky těžké se překvapit. Rozhodují maličkosti,“ řekl Michalisko.

Navíc Karviné tentokrát tolik nevycházela hra bez brankáře se dvěma pivoty. „Tu jejich hru jsme dokázali relativně dobře ubránit, ale bohužel jsme ji nepotrestali více brankami přes celé hřiště,“ řekl plzeňský Jakub Šindelář.

„Zatím jsme při hře bez gólmana měli až neskutečnou úspěšnost, takže muselo přijít, že nám to nebude až tak vycházet,“ uvedl Michalisko.

„Sice nám to se sedmi hráči v poli v některých momentech vázlo, ale i tak jsme se prosazovali,“ podotkl Marek Monczka, který byl s 11 góly nejlepším střelcem včerejšího duelu. „Začátek zápasu nebyl až tak dobrý, ale ve druhé půli se to rozjelo a už nám vycházelo vše, co jsme chtěli.“

Utkání bylo nesmírně tvrdé. Došlo i k několika šarvátkám. Mimo jiné poté, co Monczka proměnil sedmičku a Šindelář do něj vrazil. „Sice se mi omlouval, že nechtěl, ale kluci říkali, že šel schválně ramenem na hlavu. Neviděl jsem, jak mě trefil,“ uvedl Monczka.

Jakub Šindelář odmítl, že šlo o úmysl. „Je to tvrdé, je to vypjaté, ale jde o finále. Kdyby tomu tak nebylo, tak je něco špatně,“ prohlásil Šindelář.

„I když jsme o gól prohráli, tak jsme našli cestu, jak Karvinou přehrát. Doma se taky opřeme o své publikum a bude to dobré,“ věří plzeňský kouč Michal Tonar.