Famózní smeč přes obra Porzingise? Jen průměr, zívnul její autor

Jakmile to vzal jedenadvacetiletý křídelník ke koši Knicks s rozběhem, zastavit ho nemohl ani 220centimetrový lotyšský čahoun. Proti takové razanci není šance zasáhnout.

Ale Jaylen Brown ten moment ze druhé čtvrtiny nijak neprožíval.

„Na stupnici od jedné do deseti to hodnotím jako pětku,“ glosoval pro přítomné novinářstvo. „To proto, že mám za sebou už pár jiných povedených kousků,“ nebojí se bostonský atlet pochválit sám sebe. „Ale tohle bylo taky dobrý, a vyhráli jsme, to je hlavní.“

Po výsledku 103:73 nad odvěkým rivalem v NBA měl Brown zjevně dobrou náladu.

Když se jej žurnalisté v souvislosti s jeho smečí přes Porzingise a následnou oslavu ptali ještě na jeden moment - hodně hlasitý řev trenéra Brada Stevense, ať se okamžitě vrátí do obrany - humor ho nepřešel.

„Trenérova zloba, to byla dvanáctka,“ ulevil si Brown s úsměvem, když měl znovu hodnotit od jedné do deseti.

Nakonec mu od větších problémů u kouče pomohli Newyorčané. Jejich trenér Jeff Hornacek si totiž vzal oddechový čas, takže najednou ani nebylo co bránit.

Brown pokračuje v této sezoně ve zlepšování, jež bylo patrné už loni na jaře. Při bostonském tažení Východní konferencí se o něm dokonce začalo mluvit také jako o kandidátovi na účast v Utkání hvězd NBA. Například bouřlivák Draymond Green z Golden State nepochybuje o tom, že Brown na únorovou akci patří.

Jaylen Brown z Bostonu smečuje do koše New Yorku kolem Kristapse Porzingise.

A protože je po nedávném zranění Kevina Lovea jedno místo v sestavě Týmu LeBrona Jamese neobsazené, dvoumetrový Brown stále může doufat.

I jeho nejnovější virální moment naznačuje, že by se trojka předloňského draftu nemusela ztratit ani ve smečařské exhibici.Také v ní je jedno místo volné.