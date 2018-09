Na holou po debutu snů. Také na Trkovského dopadl lovosický rituál

Trkovského Hollywood!

„Musím se v áčku otrkat, když jsem Trkovský,“ pousmál se lounský gymnazista, který si zařídil individuální studijní plán.

Jeho táta chytal v Lovosicích i za Pirnu, syn se potatil zčásti, protože hraje v poli. „Jsem levá spojka, ale zvládnu i křídlo nebo jiné posty, jsem univerzál,“ tvrdí o sobě.

Benjamínek Lovců po velkém zápase prošel tradičním rituálem v kabině, při kterém se přijímají nováčci.

„Každý nový je tady pasovaný, ale trochu drsně. Jde o plácání přes zadek od každého z týmu. Docela to bolelo,“ křenil se mladík, jemuž bude sedmnáct v listopadu.

Na tribunách stálo 2 370 diváků, ale culíkatému házenkáři se kolena nerozklepala. „Před zápasem jsem vystresovaný byl, při něm to ze mě ale spadlo a snažil jsem se radovat s fanoušky. Je pro mě strašná čest, že můžu za Lovosice hrát extraligu a že jsem debutoval v takové atmosféře,“ užíval si speciální zápas. „Je to pro mě ohromná šance a budu makat, jak nejvíc to jde.“

Šlo o symbolickou výměnu generací: 32letý hecíř Landa končil, 16letý talent Trkovský začínal. „Zážitek být s ním v mužstvu.“ Landa se stal asistentem trenéra.

Dorostenec byl nejmladším ze zelenáčů, i další o sobě dali vědět. Jan Kupa nastřílel pět gólů, tři ze sedmiček, Karel Holubec skóroval jednou, oba ročníky 2000.

„Trkovský je neuvěřitelný skokan, ale o tom jsem věděl dlouho,“ tvrdí předseda Lovců Vojtěch Srba. „Jsem přesvědčený, že on, Kupa a Holubec v budoucnu budou nosné pilíře, které družstvo potáhnou. Jsem nadšený, že bylo dobré rozhodnutí je zařadit do kádru.“

Lovosice jsou vyhlášenou líhní talentů. „Mančaft si sedá a sedá. Máme sezonu, kdy riskujeme a dáváme nějaký hrací čas mladým klukům, kteří se otrkají. I kdyby tenhle ročník nebyl průlomový, za rok dva bude tým úplně jinde,“ míní produktivní křídlo Lukáš Malý.

Už úvodní vítězství nad Duklou však má zvuk. „Fantazie,“ rozplýval se Malý. „Chtěli jsme do sezony vstoupit vítězně kvůli nám, Landisovi a našim fanouškům. A povedlo se to. Byla nádherná, úžasná, emotivní atmosféra, až takový doják. Dokonalý! Hala žila celý zápas, diváky jsme strhli a šli do toho s námi. Když pak sázel góly i šestnáctiletý Trkovský, byla to paráda.“