Kurz: zpět mezi elitu. A Berdychovi by slušela rozlučka, říká Navrátil

Do baráže o Světovou skupinu, z níž Češi loni sestoupili, si přál třeba federální derby se Slováky. Na lákavou variantu nedojde, neboť nakonec slavila postup Bosna. A tak musí Jaroslav Navrátil dumat dál.



Středeční los určí, koho Češi v září vyzvou. „Indie doma, to by byl velice příjemný soupeř. Uzbeci doma by byli taky velice hratelní,“ přemítal český kapitán. „Na druhou stranu bychom určitě nechtěli do Kolumbie. Vysoká nadmořská výška, daleká cesta, nevíte, jak to bude vypadat. Rakousko s Thiemem by bylo taky velice složité. Ve středu budeme chytřejší.“

Hlavně že do boje o návrat do Světové skupiny český výběr prošel. Proti Izraeli zvládl bez potíží úvodní tři duely - a měl jistotu.

„Spokojenost. A úleva,“ hodnotil Navrátil. O čem dalším český kapitán mluvil?

O potenciálu týmu: „Určitě ho má. Roman Jebavý s námi byl v Nizozemsku, teď nově přišel Venca Šafránek. Tým je mladý, jiný. Do září máme půlrok - když budou kluci podávat podobné výkony, kádr by se neměl měnit. Jako parta drží při sobě.“



O éře bez Berdycha a Štěpánka: „Je to jiné, než když se všechno soustředilo okolo Tomáše a Radka a všechno se dělalo pro ně. Ztratit takové dva hráče není jednoduché. Davis Cup můžou vyhrát jen osobnosti, jako byli ti dva.“



O pochopení pro jejich konec v Davis Cupu: „Radek ukončit kariéru musel, jelikož mu to nedovolovalo zdraví. I Tomáše chápu. Vždycky jsem říkal, že to, co pro Davis Cup udělal on, udělal málokdo. Hrál pravidelně jedenáct dvanáct let na světové úrovni jak na turnajích, tak v Davis Cupu. Jen mě trošičku mrzí, že se nerozloučil. Nemyslím s týmem, ale s diváky, co s námi roky cestovali a podporovali ho. Tomáš navždy zůstane legendou našeho tenisu.“



O stávajících mladších svěřencích: „Mám výhodu v tom, že většinu těch kluků znám z Prostějova - a navíc jsem je i trénoval. Člověk ví, co potřebují; jak hrají v daných situacích, co jim říct, nebo neříct. A oni taky znají mě a ví, že nejsem žádný divočák. Vycházíme dobře. Co si řekneme, to platí. Tak by to mělo fungovat.“



O tom, na co nový tým výhledově má: „Parta je tu vynikající, kluci mají maximální zázemí. Sice nejsou kvalitní jak Tomáš Berdych s Radkem Štěpánkem, ale kdyby se ještě posunuli a Adam Pavlásek s Lukášem Rosolem se vrátili do stovky, tak bychom mohli na zářijovou baráž myslet s odvahou.“