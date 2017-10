Bridgeur udělal dostih, chválil Myška, sedmý ve Velké pardubické

„Podal fantastický výkon, dostih prakticky udělal on. Posledních šest nebo osm set metrů už bylo nad jeho síly, svaly mu ztuhly natolik, že už dál nemohl a byl rád, že to docválal. Ale je v pohodě, dá se s ním dál pracovat,“ řekl Myška.

Po slavnostním vyhlášení jste u malého paddocku skončil v objetí svých fanoušků. To jsou pro žokeje nádherné chvíle, viďte?

To ano. Jsem rád, že lidi fandí a podporují nás, v turfu je jich zapotřebí obecně, ne jen v rámci našeho týmu. Tohle je na dostizích to nejpříjemnější. Protože pak se přestrojíte, přijedete domů a práce zase jede nanovo. Z těch lidí tady kolikrát spadnou negativní emoce a napětí. Je to fajn.

PŘED ROKEM. Žokej Jaroslav Myška s ryzákem valachem Bridgeurem během dostihu v Kolesách.

Dostihy jezdíte často zepředu. Byl to tentokrát záměr tím spíš, že toho Bridgeur nemá moc za sebou? Aby se někde nepokopal a viděl dobře na skoky?

On je chtivý, rád takhle cválá, baví ho to. Kdybych ho měl držet za koňmi, nadřeli bychom se já i on a nemělo by to žádný efekt. Je lepší ho nechat, záleží pak už na tom koni, jak si rozvrhne síly. Je to o zkušenostech a věřím, že teď mu to dalo takovou, že ho to třeba nakopne. A jestli se dostane na start Velké i příští rok, jak ho to zase posune. Možná doběhne dál. Nebo to bude podobné jako letos a ukáže se, že už to je na něj moc dlouhé a že nemá cenu ho do podobně extrémních dostihů angažovat.

Myslíte, že v dané konkurenci pro něj bylo sedmé místo maximem?

Jo. Byl jsem přesvědčený, že pokud zopakuje výkon z kvalifikace a nebude mu tolik vadit kilometr navíc - což se ovšem stalo - že to bude stačit. Důležité bylo, že jsem ten dostih vodil. Tempo odsýpalo, ne všichni si s ním poradili. Někteří spadli, někteří nestíhali. On to vydržel dlouho. Moc odpočinku nebylo. To sedmé místo mu bylo souzeno.

Zdá se, že je to vaše šťastné číslo. Sedmý jste byl i v roce 2015.

Byl, s Lorainem. Po Nikasově diskvalifikaci šestý. Koně si děláme většinou sami, začínáme s mladými. Ti potřebujou sbírat zkušenosti. Horko těžko budeme mít koně, který Velkou vyhraje. Nemáme takové možnosti a je i o náhodě takového koně sehnat, připravit ho. Je to běh na dlouhou trať. Jsem zvědavý, jak to bude s Bridgeurem.